Die Tour de France gibt sich im nächsten Jahr wieder in der Schweiz die Ehre. Die Rundfahrt ist in Lausanne und in Aigle zu Gast. In Lausanne endet am Samstag, 9. Juli, die 8. Etappe, die in Dole im französischen Jura beginnt. Tags darauf ist Aigle, wo der Internationale Radsportverband seinen Sitz hat, Startort für das 9. Teilstück, das nach Châtel in Hochsavoyen führt.



Letztmals hatte die Tour den France vor fünf Jahren in der Schweiz Halt gemacht. Damals hatte in Bern die 16. Etappe geendet und war nach einem Ruhetag die 17. Etappe nach Finhaut-Emosson im Wallis gestartet worden. Der nächstjährige Abstecher wird ein Jubiläum sein. Die Grande Boucle wird zum 25. Mal in unserem Land ihre Aufwartung machen.



Der Start zur nächstjährigen Rundfahrt erfolgt am Freitag, 1. Juli, mit einem Einzelzeitfahren in Kopenhagen. Der «Grand Départ» war schon in diesem Sommer in Dänemarks Hauptstadt vorgesehen gewesen, wurde wegen der Corona-Pandemie aber nach Brest verlegt. (pre/sda)

Bild: keystone