Bier in Europa

Mit 139 Brauereien pro eine Million Einwohner hat die Schweiz die weitaus höchste Brauereidichte Europas. Danach folgt mit 55 Brauereien pro eine Million Einwohner Tschechien und die Niederlande (53 Brauereien).



In Tschechien wurde 2022 mit einem pro Kopf Konsum von 136 Liter im Jahr europaweit am meisten Bier getrunken. In diesem Jahr schaffte es die Schweiz auf Platz 17. Zahlen zu 2023 gibt es dazu noch nicht.

Du willst über den Schweizer Tellerrand hinaus trinken? Dann findest du hier die populärsten Biere für jedes europäische Land – zumindest laut Epic Maps:

Quelle und Bild: Epic Maps

