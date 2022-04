Mit einer Rarität habenin Thônex den Match gegen Italien 11:7 gewonnen. Den Schweizern glückte eindas Maximum in dieser Disziplin. Sie liessen es sich gegen das Olympiasieger-Duo gleich im 1. End gutschreiben.Im klassischen Vierer-Curling ist eindas Maximum. Ein solches kommt noch viel seltener vor als ein Sechserhaus im Mixed.Auf dem Weg zum WM-Titel 2021 in Calgary sorgte sie im Team von Skip Silvana Tirinzoni mit dem Achterhaus in der Partie gegen die Däninnen für die Sensation. Es war der erste und bis heute einzige Eight-Ender überhaupt an 106 WM-Turnieren (Männer und Frauen). (ram/sda)