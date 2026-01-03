freundlich-2°
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

HC Lugano: Jere Innala wird gemäss Eismeister Zaugg ins Tessin wechseln

251228 Fr�lundas Jere Innala inf�r ishockeymatchen i SHL mellan Malm� Redhawks och Fr�lunda den 28 december 2025 i Malm�. *** 251228 Fr�lundas Jere Innala ahead of the SHL ice hockey match between Mal ...
Jere Innala läuft vielleicht in der nächsten Saison für Lugano auf.Bild: www.imago-images.de
Eismeister Zaugg

Luganos Spektakel-Duo, das nächste Saison die Liga rocken wird

Hat Lugano nächste Saison den langsamsten und einen der schnellsten ausländischen Stürmer der Liga? Die Fans dürfen sich auf die Flügelzange Zach Sanford/Jere Innala freuen. Joe und Avarell Dalton on Ice.
03.01.2026, 12:5503.01.2026, 12:56
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Natürlich wird auf Anfrage in aller Form dementiert. Es sei bloss ein Gerücht und erst noch ein völlig haltloses und hochgradig unseriöses. Aber wenn sich die «Zeugen der Elche» unter dem flackernden Nordlicht am Hosentelefon melden, so strahlen sie in der Regel im weissen Lichte der reinen Wahrheit: Jere Innala komme in die Schweiz und werde unter Palmen spielen. Da kann nur der HC Lugano gemeint sein. In der Leventina, im Züribiet, im Welschland und im Berner Mittelland wachsen nur Stechpalmen.

Das bedeutet: Lugano hat mit dem sanften Titanen Zach Sanford (193 cm/94 kg) bereits den besten langsamen ausländischen Flügel auch für nächste Saison unter Vertrag. Wenn nun Jere Innala tatsächlich kommt, dann steht auch der vermutlich schnellste oder zumindest einer der schnellsten und schlausten ausländischen Flügel im Team: Klein (175 cm), kräftig (84 kg), teuflisch schnell und beweglich, bereits einmal finnischer Meister (2019), plus Weltmeister (2022), plus WM-Silberheld (2021) und im Frühjahr 2024 produzierte er in der höchsten schwedischen Liga in den Playoffs am meisten Tore und Punkte.

Der sanfte Riese Zach Sanford und das wirblige Kufentier Jere Innala im gleichen Sturm – das ist dann – von der Postur, nicht vom Temperament her – fast wie Joe und Avarell Dalton aus der kultigen Comic-Serie Lucky Luke.

Jere Innala ist der perfekte Stürmer für die Aussenbahnen unserer Lauf- und Tempoliga und mit 27 Jahren im besten Alter. Ein typischer Flügel europäischer Schule, der sein Talent auf den breiteren europäischen Eisfeldern besser entfaltet. Er ähnelt vom Stil her ein wenig Linus Omark (was die Kreativität betrifft) und ist ein exzellenter Powerplay-Spezialist.

Alles in allem eine Badetuch-Tanzmaus (vermag auf engem Raum – auf der Fläche eines Badetuches – Gegenspieler auszutanzen), die den «Infight» lieber meidet und die Duelle auch an der Bande durch Schlauheit, Timing und Technik und nicht mit Kraft und Wucht gewinnt. Also ein Lauf- und kein Powerflügel.

GOTHENBURG, SWEDEN 20251218 Fr�lunda s Jere Innala scores his penalty and Fr�lunda wins the game 3-2 during Thursday s SHL Ice hockey, Eishockey match between Fr�lunda HC and HV71 at Scandinavium. G�T ...
Aktuell trägt Innala das Trikot von Frölunda.Bild: www.imago-images.de

Dass er keine NHL-Referenzen hat, ist kein Grund zur Sorge. Im Frühjahr 2025 kehrte er nach einer Nordamerika-Saison (17 NHL-Spiele/null Punkte) nach Europa zurück und so rockt er nun diese Saison erneut in der höchsten schwedischen Liga mit bereits 22 Punkten aus 28 Partien.

Oder alles nur ein haltloses und unseriöses Gerücht? Nein. Elche lügen nicht. Wir können davon ausgehen, dass nächste Saison das Spektakel-Duo Zach Sanford und Jere Innala die Liga rocken wird.

Eishockey unter Palmen: Zibanejad schreibt beim Winter Classic Geschichte
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dieses Quartett greift nach dem WM-Titel im Darts – wer ist dein Favorit?
Von 128 Startern sind nur noch vier im Rennen. An der Darts-WM in London stehen heute Abend die Halbfinals auf dem Programm.
Zwei durften schon die WM-Trophäe in die Höhe stemmen. Einer war immerhin Junioren-Weltmeister. Und der überraschende vierte Halbfinalist ist ein Spieler mit einer Sehschwäche. Das ist das Quartett, von dem am Samstagabend einer Darts-Weltmeister wird:
Zur Story