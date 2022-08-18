Delcroix wurde beim RSC Anderlecht ausgebildet und stand seit 2023 bei Burnley unter Vertrag. Für die Engländer kam er zu zwölf Einsätzen in der Premier League. Zuletzt spielte er jedoch nur noch für die Reserve. Delcroix ist belgisch-haitianischer Doppelbürger und debütierte im Oktober für die haitianische Nationalmannschaft, mit der er im Sommer die WM in Übersee bestreiten wird.
Hannes Delcroix 🇭🇹
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 2,5 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 5 Spiele, 1 Vorlage (riz/sda)