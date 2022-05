Zum Auftakt der 34. Runde der Super League empfangen die Young Boys den Cupfinalisten St. Gallen. Die Ostschweizer müssen gewinnen, wollen sie sich noch eine kleine Chance auf Platz 3 wahren.



Sechs Punkte beträgt St. Gallens Rückstand auf die drittklassierten Young Boys drei Runden vor Schluss. Für Peter Zeidler und sein Team ist es die erste von zwei Reisen in dieser Woche in die Bundeshauptstadt, steht doch am Sonntag der Cupfinal gegen Lugano im Programm.



Für den St. Galler Trainer stellt sich die Frage, ob er im Duell gegen den abtretenden Meister seine beste Elf nominieren oder den einen oder anderen Spieler für das Saison-Highlight am Sonntag schonen soll. Dies hatte Zeidler vor einem Jahr gemacht, als die zweite Garde in der Super League in Genf 2:1 gewann, die Stammformation drei Tage später aber im Cupfinal gegen Luzern verlor.



YB verpasste es am Samstag mit der Niederlage in Lugano, im Kampf um Rang 3 für klare Verhältnisse zu sorgen. Eine weitere Enttäuschung kann sich das Team von Interimscoach Matteo Vanetta nicht erlauben, wollen die Berner am Ende einer enttäuschenden Saison nicht noch ein blaues Wunder erleben. (sda)

Bild: keystone

Bild: St.Gallen gegen die Young Boys, 14. März 2021.