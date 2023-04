Die Atlanta Hawks sind in der NBA in den Playoff-Achtelfinals ausgeschieden. Gegen die Boston Celtics verlor das Team mit dem Schweizer Clint Capela mit 120:128 und zog in der Best-of-7-Serie mit 2:4 den Kürzeren.



Die Differenz in diesem Duell, das hin und her wogte, schafften die Celtics erst im letzten Viertel, als sie beim Stand von 113:113 dreimal in Folge punkteten. Atlanta konnte darauf nicht mehr reagieren. Center Capela liess sich je 10 Punkte und Rebounds gutschreiben.



Boston hatte in Jaylen Brown (32 Punkte, 5 Rebounds) und Jayson Tatum (30 Punkte, 14 Rebounds) ein überragendes Duo in seinen Reihen. Die Celtics treffen im Viertelfinal auf die Philadelphia 76ers, die gegen die Brooklyn Nets keine Mühe bekundeten und die Serie locker 4:0 gewannen. (ram/sda)