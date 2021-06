Sport

Super League

«The Wagner Revolution» in Bern: David Wagner wird neuer Trainer von YB



Bild: imago sportfotodienst

«The Wagner Revolution» in Bern – das ist der neue YB-Trainer

David Wagner tritt bei YB die Nachfolge von Gerardo Seoane an. Der 49-Jährige soll die Erfolgsgeschichte in Bern nach vier Meistertiteln in Folge fortführen.

Einen Tag nach dem FC Zürich (André Breitenreiter) stellen auch die Young Boys mit David Wagner einen Trainer aus Deutschland vor. Er wird beim Meister der Nachfolger von Gerardo Seoane, der den umgekehrten Schritt macht und beim Bundesligisten Bayer Leverkusen unterschrieben hat.

Die Verantwortlichen des BSC Young Boys freuen sich sehr, dass es gelungen ist, David Wagner als neuen Trainer zu verpflichten.



Herzlich willkommen bei YB, David Wagner! 💛🖤



ℹ️➡️https://t.co/8Ukrt1r6Qz#BSCYB #DavidWagner pic.twitter.com/F6XjgL454Q — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 10, 2021

Man habe mit einigen Kandidaten Gespräche geführt, lässt YB-Sportchef Christoph Spycher ausrichten. «Bei David Wagner haben wir sofort gemerkt, dass es passt – sowohl in Bezug auf das Fussballerische als auch auf das Menschliche.»

Spycher bezeichnet den 49-jährigen deutsch-amerikanischen Doppelbürger als «sehr spannende Persönlichkeit». Wagner passe «mit seiner ambitionierten und dennoch bodenständigen Art» ideal in das Profil der Young Boys.

«He's better than Klopp»

Sein bisheriges Meisterstück lieferte der Trainer in England ab. Das als Abstiegskandidat gestartete Huddersfield Town führte er 2017 sensationell in die Premier League, in der Saison gelang ihm mit dem Aussenseiter der Ligaerhalt. Ein Jahr später musste er dennoch gehen, weil sein Team aus 22 Spielen nur elf Punkte holte (und schliesslich Ende Saison als Letzter abstieg).

bild: imago-images.de

Die «Wagner Revolution» rief der Klub in der Aufstiegssaison aus und im John Smith's Stadium sangen die Fans «He's better than Klopp». Dieser Vergleich war nicht zufällig: Wagner ist Jürgen Klopps Trauzeuge, der Liverpool-Trainer ist Götti von Wagners Tochter. Gemeinsam arbeiteten sie bei Borussia Dortmund, Klopp als Chef des Bundesliga-Teams, Wagner im Nachwuchs.

Dortmunds Revier-Rivale Schalke 04 war bislang Wagners letzter Arbeitgeber. Auch dort hatte er, der als Spieler mit Schalke den UEFA-Cup gewonnen hatte, zunächst Erfolg. 2019/20 nach seiner Amtsübernahme zeigten die «Knappen» eine starke Hinrunde, ehe sie mit Beginn der Corona-Pandemie in eine denkwürdige Baisse stürzten. Wagner durfte trotz einer langen Serie der Sieglosigkeit die neue Saison in Angriff nehmen – doch nach zwei Niederlagen, darunter ein 0:8 gegen Bayern München, wurde er entlassen.

In Bern wird weiterhin attraktiver und dynamischer Fussball erwartet

Nun folgt also YB. Er habe bei den Gesprächen mit Spycher und dessen Crew sofort ein sehr gutes Gefühl bekommen, teilt David Wagner mit. «Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass bei den Young Boys sehr gute Arbeit geleistet und eine klare Philosophie verfolgt wird. Die Erfolge der letzten Jahre, die Art und Weise, wie Fussball gespielt wird, und die Tatsache, dass es immer wieder gelingt, Spieler und Trainer weiterzuentwickeln, sprechen für sich.»

Mehr zu seinen Plänen mit den Berner Young Boys wird David Wagner am Montag Preis geben, dann stellt ihn der Klub offiziell vor. Sportchef Christoph Spycher macht die Fans der Gelb-Schwarzen aber bereits jetzt «gluschtig»: «David steht für attraktiven und dynamischen Fussball. Und er hat eindrücklich bewiesen, dass er junge Spieler vorwärts bringen kann.» (ram)

