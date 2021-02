Sport

Australian Open: Das Flussdiagramm hilft dir, deinen Favoriten zu finden



Dein Weg zum Ersatzliebling, jetzt wo Roger Federer an den Australian Open fehlt 😢

Zum ersten Mal seit 1999 finden die Australian Open ohne Roger Federer statt. Es wird ein seltsamer «Happy Slam» werden ohne den sechsfachen Turniersieger, der sich im Aufbautraining befindet und im März in Katar nach über einem Jahr Wettkampfpause auf die ATP-Tour zurückkehren möchte.

Wem sollst du also die Daumen drücken in Melbourne, wenn «King Roger» bloss Zuschauer ist? Für Patrioten ist die Sache klar – mit Stan Wawrinka und Henri Laaksonen stehen am Ufer des Yarra River schliesslich zwei andere Schweizer im Teilnehmerfeld. Doch vielleicht schlägt dein Herz ja für einen von diesen anderen mehr oder weniger grossen Favoriten auf den Triumph im ersten Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres:

grafik: watson

