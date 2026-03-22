Audrey Werro läuft über 800 Meter zur Silbermedaille. Bild: keystone

Werro holt an der Hallen-WM Silber über 800m +++ Moser springt zu Bronze

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Werro läuft über 800 m zu Silber

Audrey Werro gewinnt in Torun erstmals in ihrer Karriere eine Medaille an einer Hallen-WM. Die Freiburgerin wird über 800 m mit Schweizer Rekord Zweite.

Werro musste sich einzig der Britin Keely Hodgkinson geschlagen geben. Diese unterstrich ihre starke Form mit einer Siegeszeit von 1:55,30, der schnellsten an einer Hallen-WM je gelaufenen Zeit. Mit 1:56,64 gelang Werro aber auch eine sehr starke Leistung. Sie distanzierte die drittplatzierte Addison Wiley aus den USA (1:58,36) deutlich.

Werro spurtet auf der Schlussrunde zu Silber. Video: SRF

Die Medaille fünf Tage vor ihrem 22. Geburtstag ist für Werro eine grosse Genugtuung. Vor einem Jahr an der Hallen-WM in Nanjing verpasste sie Bronze nur um einen Hundertstel, nachdem sie zwei Wochen zuvor an der Hallen-EM in Apeldoorn durch Sturz aus der Medaillenentscheidung gefallen war.

Moser springt zu Bronze

Stabhochspringerin Angelica Moser gewinnt in Torun ihre zweite Hallen-WM-Medaille. Die 28-Jährige trotzt ihren Blessuren und sichert sich wie bereits im Vorjahr Bronze.

Wie schon 2025 in Nanjing erreichte Moser die Medaille mit einer Höhe von 4,70 Metern. Diese übersprang die Zürcherin bereits im ersten Versuch, womit sie gemeinsam mit zwei Konkurrentinnen jubeln durfte. Den 3. Platz teilte sich Moser mit der Tschechin Amalie Svabikova und der Neuseeländerin Imogen Ayris. Der Sieg ging an Molly Caudery aus Grossbritannien, die sich vor Tina Sutej aus Slowenien durchsetzte.

Moser überspringt 4,70 m im ersten Versuch. Video: SRF

Für Moser ist diese Medaille ein schöner Erfolg, nachdem sie in der Vorbereitung mit einer Fussverletzung und einer Oberschenkelzerrung zu kämpfen hatte. Auf Torun hatte sie sich besonders gefreut, denn hier gewann sie bereits 2021 mit Gold an der Hallen-EM ihre erste Medaille an einem Elite-Grossanlass.

Annik Kälin unter Wert geschlagen

Annik Kälin musste an der Hallen-WM in Torun im Weitsprung eine Enttäuschung verkraften. Sie schied nach drei Versuchen als 16. vorzeitig aus dem Wettkampf aus.

Die Bündnerin, vor einem Jahr noch WM- und EM-Zweite in der Halle mit Weiten gegen 6,90 m, traf beim ersten Versuch auf 6,31 m den Balken nicht. Danach übertrat sie zweimal. Die Medaillen gingen in Polen nach sechs Umgängen für die Weiten von 6,92 , 6,87 und 6,80 m über den Tisch.

Kälin scheidet nach 3 Sprüngen aus. Video: SRF

Annik Kälin musste sich vergangenen November einer Operation am Fuss unterziehen und nutzte die Hallensaison zur Standortbestimmung. Die Bilanz fällt trotz Torun positiv aus. Die Verletzung ist auskuriert, der Fuss verträgt die Belastung, einem erfolgreichen Sommer, primär als Siebenkämpferin, steht nichts im Weg. (abu/sda)