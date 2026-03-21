Bericht: Gespräche der USA mit Irans Aussenminister ++ Trump: Mit Iran in 15 Punkten einig

Ägypten, Pakistan und die Türkei sollen seit zwei Tagen zwischen den USA und dem Iran vermitteln. Das berichtet Axios-Journalist Barak Ravid auf X.
Gestern Abend sei es zu direkten Gesprächen zwischen Trumps Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi gekommen. «Bei den Gesprächen geht es darum, den Krieg zu beenden und alle noch offenen Fragen zu klären. Wir hoffen, bald antworten zu erhalten», sagte eine Quelle gegenüber Ravid.
Gestern Abend sei es zu direkten Gesprächen zwischen Trumps Sondergesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi gekommen. «Bei den Gesprächen geht es darum, den Krieg zu beenden und alle noch offenen Fragen zu klären. Wir hoffen, bald antworten zu erhalten», sagte eine Quelle gegenüber Ravid.