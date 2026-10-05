Packers-Runningback MarShawn Lloyd springt im Spagat über seinen Gegner hinüber. Bild: www.imago-images.de

Ein Hürdenläufer, 17 (!) Catches und unglaubliche Touchdowns

In Woche vier der NFL-Saison kommen American-Football-Fans wieder voll auf ihre Kosten: Wir haben die spektakulärsten Momente für dich gesammelt.

Niklas Helbling Folge mir

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Mit einer Hand zum Sieg

Das ist mal eine Antwort auf die ganze Kritik nach dem schwachen Saisonstart der New England Patriots. Gerade auf die Offensive und Quarterback Drake Maye ist viel eingeprasselt, brachten diese in den ersten drei Wochen doch sehr wenig zustande. Doch nun gewinnt der Super-Bowl-Verlierer ausgerechnet in Buffalo – beim bisher stärksten Team der NFL.

Dafür war eine starke Offensivleistung notwendig, setzten sich die Patriots doch 29:26 durch. Der entscheidende Touchdown war dabei auch gleich der sehenswerteste: Efton Chism III schnappte sich den Ball in der Endzone mit einer Hand im Fallen. Der 24-jährige Wide Receiver, der in seiner Karriere vor dem gestrigen Sonntag erst fünf Pässe gefangen hat, hatte schon kurz zuvor mit einem tollen Fang geglänzt.

ARE YOU EFTON KIDDING ME!!!!!!! 📺 CBS https://t.co/dRQyU4Vbca — New England Patriots (@Patriots) October 4, 2026

EFTON CHISM UP THE LADDER 🪜 📺 CBS https://t.co/GyG8qKRktb — New England Patriots (@Patriots) October 4, 2026

Für Quarterback Maye war es der dritte Touchdown-Pass des Abends. Der 24-Jährige war aber erneut nicht über alle Zweifel erhaben. So warf er auch eine Interception und liess den Ball drei Mal fallen, wobei sich die Bills nur einmal den Ballbesitz sichern konnten. Damit war die Turnover-Bilanz am Ende ausgeglichen – andernfalls wäre Buffalo womöglich weiterhin ungeschlagen und hätten die Patriots nach vier Partien keine ausgeglichene Bilanz.

98 Yards ins Glück

Die New York Giants haben sich tatsächlich bereits ihren dritten Sieg der Saison gesichert – und das, obwohl sich Quarterback Jaxson Dart früh im zweiten Spiel verletzt hat. Seither führt Jameis Winston die Offensive an. Wie bei dem 32-Jährigen gewöhnlich gleicht dies einer Achterbahnfahrt. Beim Sieg gegen die Arizona Cardinals warf er drei Touchdown-Pässe, aber auch zwei Interceptions.

Am Ende hatten die Giants den Sieg dann der Verteidigung zu verdanken. Als die Cardinals kurz vor Schluss nahe an der gegnerischen Endzone waren und mit einem Touchdown inklusive Extrapunkt hätten in Führung gehen können, fing Deonte Banks den Pass ab, rannte 98 Yards in die entgegengesetzte Richtung und sorgte bei abgelaufener Spieluhr für den 36:24-Endstand.

BANKS CLOSED ON SUNDAYS 📺: CBS/Paramount+ https://t.co/Adh3ijHUwo — New York Giants (@Giants) October 4, 2026

Abgelenkt? Egal!

Was für ein Catch von Eagles-Receiver Darius Cooper! In Abwesenheit von Star-Receiver DeVonta Smith – einer von vielen Verletzten bei Philadelphia in diesem Spiel – lief der 24-Jährige zu Hochform auf und fing gleich zwei Touchdowns. Besonders der erste darf in keiner Highlight-Show fehlen: Obwohl Rams-Verteidiger Quentin Lake am Ball dran ist und dann in Cooper reinfällt, fängt dieser ihn im Nachfassen. Ein unglaublicher Spielzug!

OH MY DARIUS COOPER 🤯 https://t.co/adE7VVSDSo — Philadelphia Eagles (@Eagles) October 4, 2026

Nach der Pause fror die Eagles-Offensive um Quarterback Jalen Hurts aber völlig ein. Keinen einzigen Punkt schaffte Philadelphia in der zweiten Halbzeit und so wurde aus einer 20:10-Führung eine schmerzhafte 20:24-Niederlage gegen die Los Angeles Rams. Für die Wende sorgte Rams-Runningback Kyren Williams mit zwei Touchdowns in den letzten vier Minuten der Partie. Beide Kontrahenten stehen somit nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Kyren Williams POWERS IT IN FOR THE LEAD!! @LARvsPHI on FOX/FOX One Stream on @NFLPlus https://t.co/LW85llHviL — NFL (@NFL) October 4, 2026

Da wird der Verteidiger zur Hürde

Ein besonders spektakuläres Spiel war die Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers, die nach der Verletzung von Baker Mayfield auf Rookie-Quarterback Jalon Daniels setzen, und den Green Bay Packers nicht. Am Ende gewannen die Packers 17:14, womit die Buccaneers weiterhin sieglos bleiben. Für ein grosses Highlight war aber dennoch gesorgt: So sprang Packers-Runningback MarShawn Lloyd über Bucs-Cornerback Zyon McCollum, machte in der Luft einen Spagat und landete sauber auf beiden Füssen, um sich noch das First Down zu sichern.

MarShawn Lloyd with an INSANE hurdle 📺: FOX/FOX One https://t.co/WWDsYOLtMI — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) October 4, 2026

Wieder Sorgen um Lamar

Die Baltimore Ravens sicherten sich gegen die Tennessee Titans einen ziemlich ungefährdeten 24:18-Sieg und stehen damit bei drei Siegen, während die Titans weiterhin sieglos sind. Dennoch ist die Freude in Baltimore getrübt: So erlitt Quarterback Lamar Jackson nach einem Tackle gegen das Knie eine Knöchelverletzung. Das Stadion verliess er mit einer Gehschiene. Eine Diagnose steht noch aus.

Positives lässt zumindest eine Aussage von Cheftrainer Jesse Minter hoffen: So sei es während der Partie zur Debatte gestanden, Jackson wieder aufs Feld zu schicken. Der 29-Jährige teilte ein Video der Szene, in der er sich verletzte, und setzte ein wütendes Emoji dazu.

😡 — Lamar Jackson (@Lj_era8) October 5, 2026

Wie viele Pässe hat er gefangen?!

Das innertexanische Duell zwischen Houston und Dallas wurde zu einem echten Spektakel. Am Ende setzten sich die Dallas Cowboys 34:30 durch, weil sie immer wieder eine Antwort bereit hatten. So auch in der Schlussphase, als die Texans knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss nochmal in Führung gegangen waren. CeeDee Lamb fing 40 Sekunden vor Schluss seinen 17. (!) Pass und seinen ersten Touchdown des Abends.

HUGE CEEDEE TD 🔥 #DallasCowboys | @_CeeDeeThree 📺: #DALvsHOU on FOX 📲: Stream on NFL+ https://t.co/XM2vIx7C1d https://t.co/pQcMzqN4BZ — Dallas Cowboys (@dallascowboys) October 4, 2026

Lamb war erst der neunte Spieler, dem mindestens 17 Catches in einem Spiel gelangen. Der Rekord gehört Brandon Marshall, der im Jahr 2009 im Trikot der Denver Broncos gar 21 Pässe fing.

Die besten Momente von CeeDee Lamb gegen Houston. Video: YouTube/NFL

Zuvor hielt die Gäste neben Lamb und Quarterback Dak Prescott vor allem Runningback Javonte Williams im Spiel. Dieser erzielte nämlich die drei ersten Touchdowns von Dallas – es war der erste Touchdown-Hattrick des 26-Jährigen.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NFL

Tetai«woah» McMillan

Fast noch getoppt wurde die Leistung von CeeDee Lamb durch Panthers-Receiver Tetairoa McMillan. Der 23-Jährige fing zwar «nur» 14 Pässe, erzielte aber zwei Touchdowns und 192 Yards Raumgewinn. Damit war er beim spektakulären 32:26-Sieg von Carolina gegen die favorisierten Detroit Lions die grosse Figur.

T-MAC ARE YOU SERIOUS! @DETvsCAR on NBC/Peacock Stream on @NFLPlus https://t.co/uIhOgbACgr — NFL (@NFL) October 5, 2026

Einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leistete aber auch Runningback Chuba Hubbard, der ebenfalls zwei Touchdowns erzielte und zudem 122 Yards Raumgewinn erlief.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NFL

Vor diesen Chiefs zittert die Liga

Die Kansas City Chiefs gewinnen auch ihr viertes Spiel der Saison. Gegen die zuvor ebenfalls unbesiegten Las Vegas Raiders feierte das Team von Trainer Andy Reid einen 30:27-Sieg. Besonders furchterregend für den Rest der Liga dürfte sein, dass Quarterback Patrick Mahomes bisher noch nicht in Topform ist. Zwar unterlaufen dem dreifachen Super-Bowl-MVP kaum Fehler, doch brachte der 31-Jährige am Sonntagabend nur die Hälfte seiner Pässe an den Mitspieler.

Die Chiefs sind deutlich unabhängiger von ihrem Star-Quarterback als noch in vergangenen Saisons. Und dies liegt vor allem am bisher überragenden Runningback Kenneth Walker, durch welchen Mahomes erstmals seit Langem auf ein verlässliches Laufspiel zählen kann. Walker erzielte gegen die Raiders 179 Yards Raumgewinn und sorgte mit zwei Touchdowns innert 19 Sekunden in der Schlussphase für die Entscheidung.

9️⃣ ADDS 6️⃣ https://t.co/W97gmLsEh3 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 4, 2026

Stop us if you've heard this one before.... TOUCHDOWN KEN WALKER! https://t.co/Ubc8xgp8Yp — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 4, 2026

Chargers stellen sich wieder selbst ein Bein

Die Los Angeles Chargers sind bisher die negative Überraschung der Saison. Als klarer Playoff-Kandidat gehandelt, ist das Team von Trainer Jim Harbaugh weiterhin sieglos. Bei Super-Bowl-Champion Seattle unterlagen die Chargers 23:30, wobei das Ergebnis am Ende knapper ausfiel, als es lange aussah. So lagen die Chargers zur Pause bereits 6:20 zurück.

Einmal mehr machten sich diese das Leben selbst schwer. So begann Justin Herbert das Spiel gleich mit einer Interception, später liess der in die Kritik geratene Quarterback eine weitere folgen. Kurz vor Schluss unterlief ihm bei einem Sack noch ein Fumble, womit die Niederlage besiegelt war.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NFL

In der Vorwoche hatten die Chargers trotz eines deutlichen Plus an Balleroberungen gegen die Buffalo Bills verloren. Damals unterliefen den Bills zwei Interceptions und drei Fumbles, während die Chargers den Ball nur einmal unfreiwillig hergaben. In der Geschichte der NFL war es einmalig, dass ein Team unter diesen Voraussetzungen verlor. Wenn es bei den Los Angeles Chargers so weitergeht, könnten schon bald einige Köpfe rollen.

Auf Kittle ist Verlass

Neben den Chiefs sind zwei weitere Teams ungeschlagen. Zum einen sind das die Minnesota Vikings, die sich 15:10 gegen die Miami Dolphins durchgesetzt haben. Und zum anderen die San Francisco 49ers, die das heiss erwartete Duell gegen die Denver Broncos mit 24:14 für sich entschieden haben.

Als es zum Ende des Spiels noch einmal brenzlig wurde, die Broncos auf drei Punkte Rückstand verkürzt hatten, konnten sich die 49ers einmal mehr auf ihren Tight End verlassen. George Kittle fing nämlich einen kurzen Pass von Quarterback Brock Purdy und rannte selbst mit 32 Jahren noch allen davon. Dabei muss sich die Broncos-Defensive aber auch ankreiden lassen, eine viel zu grosse Lücke gelassen zu haben.

THERE HE GOES‼️ 📺 CBS https://t.co/QSMFNxWe7L — San Francisco 49ers (@49ers) October 4, 2026

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