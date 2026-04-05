Josi orchestriert «Big Point» gegen San Jose im Playoff-Kampf
Sharks – Predators 3:6
Roman Josi glänzte auf dem kalifornischen Eis. Der Berner Verteidiger steuerte im Powerplay Assists zum 1:0 und 3:0 bei. San Jose, das erneut auf Philipp Kurashev verzichtete (nicht im Aufgebot), gehört zu jenem halben Dutzend Teams, die Nashville den Playoff-Platz streitig machen. Die Sharks glichen bis zur 42. Minute den 0:3-Rückstand aus, gerieten aber gleich wieder in Rückstand.
Devils – Canadiens 3:4 OT
Für die New Jersey Devils wird es hingegen immer schwieriger: Sie unterlagen Montreal im Penaltyschiessen mit 3:4, obwohl ihre Schweizer Spieler insgesamt vier Punkte erzielten (ein Tor und eine Vorlage von Timo Meier, eine Vorlage von Nico Hischier und eine von Jonas Siegenthaler). New Jersey liegt sieben Punkte hinter dem 8. Platz in der Eastern Conference.
Sieben Punkte wären aufzuholen. Das grösste Problem liegt aber darin, dass die Devils noch fünf Mannschaften in den letzten sechs Runden überholen müssten.
Die anderen Schweizer Playoffanwärter
Primär ringt im Westen ein Quartett mit Schweizer Akteuren um die Playoffs: Neben Nashville und San Jose auch noch die Los Angeles Kings von Kevin Fiala und die Winnipeg Jets von Nino Niederreiter. Die beiden Schweizer Naticracks sind aber beide verletzt und können ihren Teams nicht mehr unter die Arme greifen im Playoffkampf. Dennoch konnten die Jets in der Nacht einen 2:1-Auswärtssieg gegen Columbus feiern, die Kings waren in der Overtime gegen Toronto bei einem 7:6-Spektakel erfolgreich.