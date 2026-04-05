Josi orchestriert «Big Point» gegen San Jose im Playoff-Kampf

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class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">1</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Rückreisestau hat begonnen: Autos warten vor dem Gotthard-Südportal</div></div></a></div><div class="watson-mini-teaser__separator my-4 flex"><span class="mr-4 w-10 flex-none"></span><span class="flex-1"></span></div><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/sport/international/509598834-rhythmische-sportgymnastik-russlands-gymnastin-loest-skandal-aus" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">2</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Rhythmische 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class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/international/iran/203891080-die-usa-verlieren-einen-weiteren-kampfjet-im-iran" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">4</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Dramatische Rettungsaktion: Die USA verlieren einen weiteren Kampfjet im Iran</div></div></a></div><div class="watson-mini-teaser__separator my-4 flex"><span class="mr-4 w-10 flex-none"></span><span class="flex-1"></span></div><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/leben/deutschland/880984371-buckelwal-in-der-ostsee-gestrandet-so-geht-es-ihm-aktuell" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">5</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Osterwunder für «Timmy» möglich – so geht es dem Buckelwal in der Ostsee</div></div></a></div></div></div></div><div class="tab-content hidden flex-1 lg:block"><div class="watson-little-box px-4 py-8 lg:pt-6"><div class="watson-little-box__header mb-8 lg:mb-6"><div class="watson-little-box__title justify-center mb-3 items-center text-lg font-bold uppercase lg:mb-0 lg:mr-4 lg:flex lg:text-base "><span class="watson-little-box__icon lg:mr-8" style="background-image: url("/_watsui/static/images/i_most-commented.svg");"></span>Meistkommentiert</div></div><div class="watson-little-box__list text-sm font-bold leading-snug "><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/international/iran/287765455-trump-zu-iran-oeffnet-diese-verdammte-meerenge-ihr-bastarde" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">1</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Trump zu Iran: «Öffnet diese verdammte Meerenge, ihr verrückten Bastarde»</div></div></a></div><div class="watson-mini-teaser__separator my-4 flex"><span class="mr-4 w-10 flex-none"></span><span class="flex-1"></span></div><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/schweiz/interview/533922158-reto-knutti-im-interview-zu-schweizer-klimazielen-waehrend-oel-krise" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">2</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Reto Knutti zu Klimazielen während Öl-Krise: «Es ist geradezu grotesk»</div></div></a></div><div class="watson-mini-teaser__separator my-4 flex"><span class="mr-4 w-10 flex-none"></span><span class="flex-1"></span></div><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/international/iran/893609666-trump-usa-retten-abgestuerzten-soldaten-in-heftigem-feuergefecht" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">3</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">«Wir haben ihn»: US-Waffenoffizier laut Trump verletzt aber in Sicherheit</div></div></a></div><div class="watson-mini-teaser__separator my-4 flex"><span class="mr-4 w-10 flex-none"></span><span class="flex-1"></span></div><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/schweiz/schule-bildung/799039194-schweizer-schulleiter-chef-will-gymipruefungen-abschaffen" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">4</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Schweizer Schulleiter-Chef will Gymiprüfungen abschaffen</div></div></a></div><div class="watson-mini-teaser__separator my-4 flex"><span class="mr-4 w-10 flex-none"></span><span class="flex-1"></span></div><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/blogs/sektenblog/821880549-fuehrte-eine-gefaelschte-ostergeschichte-zum-drama-der-judenverfolgung" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">5</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Führte eine gefälschte Ostergeschichte zum Drama der Judenverfolgung?</div></div></a></div></div></div></div><div class="tab-content hidden flex-1 lg:block"><div class="watson-little-box px-4 py-8 lg:pt-6"><div class="watson-little-box__header mb-8 lg:mb-6"><div class="watson-little-box__title justify-center mb-3 items-center text-lg font-bold uppercase lg:mb-0 lg:mr-4 lg:flex lg:text-base "><span class="watson-little-box__icon lg:mr-8" style="background-image: url("/_watsui/static/images/i_most-shared.svg");"></span>Meistgeteilt</div></div><div class="watson-little-box__list text-sm font-bold leading-snug "><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/international/liveticker/120399383-ukraine-ticker-macron-beraet-montag-mit-trump-ueber-ukraine" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">1</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Ukraine setzt russische Ölanlagen in Brand ++ Kiew US-Delegation nach Ostern</div></div></a></div><div class="watson-mini-teaser__separator my-4 flex"><span class="mr-4 w-10 flex-none"></span><span class="flex-1"></span></div><div class="items-left flex flex-1"><a class="text-current hover:text-current " href="https://www.watson.ch/sport/sport-news/195933263-sportnews-ticker-smilla-vallotto-schiesst-wolfsburg-in-den-pokal-final" aria-label="Zur Story"><div class="watson-mini-teaser flex flex-1 items-center gap-4 text-current" style><div class="watson-mini-teaser__bubble flex h-10 w-10 flex-none items-center justify-center rounded-full">2</div><div class="watson-mini-teaser__text flex-1 line-clamp-2 dark:text-white">Vallotto schiesst Wolfsburg in den Final +++ Super-Curler Edin mit 8. 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April 2009: Auf dem Weg zum überraschenden Meistertitel zerlegt der VfL Wolfsburg den FC Bayern München in dessen Einzelteile. Vom rauschenden 5:1-Sieg bleibt der geniale Treffer des Brasilianers Grafite für immer im Gedächtnis.</div><div class="watson-snippet__nextstory_text my-6 text-[16px] leading-normal md:w-3/5 lg:text-[18px]">Zwei bis drei Tore fallen auf höchster Ebene in einem durchschnittlichen Fussballspiel. Viele Treffer sind Dutzendware: Da ein Abstauber, hier ein Penalty, dort ein Kopfball nach einem Corner. Rasch wieder vergessen. </div><div class="relative text-center md:w-3/5"><div class="watson-next-story__actionbutton absolute bottom-0 mb-6 w-full"><div class="watson-button appearance-none rounded border-2 border-solid font-NunitoSans font-semibold leading-none text-center cursor-pointer disabled:cursor-auto group bg-watson_base hover:bg-watson_base_hover disabled:bg-grey-20 dark:disabled:bg-black-80 text-white disabled:text-grey-100/30 dark:disabled:text-grey-80 h-[46px] flex justify-center items-center gap-3 border-transparent px-8 mx-auto">Zur Story</div></div></div></div> <div class="widget commercial"> </div> </footer> </div> <script type="application/ld+json"> {"@context":"https://schema.org","@type":"NewsArticle","@id":"https://www.watson.ch/!584372456#article","headline":"NHL: Josi orchestriert «Big Point» gegen San Jose im Playoff-Kampf","url":"https://www.watson.ch/sport/usa/584372456-nhl-josi-orchestriert-big-point-gegen-san-jose-im-playoff-kampf","inLanguage":"de","alternativeHeadline":"Josi orchestriert «Big Point» gegen San Jose im Playoff-Kampf","description":"Die Nashville Predators feiern einen wichtigen Sieg im Playoff-Kampf. 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Für die New Jersey Devils wird es hingegen immer schwieriger: Sie unterlagen Montreal im Penaltyschiessen mit 3:4, obwohl ihre Schweizer Spieler insgesamt vier Punkte erzielten (ein Tor und eine Vorlage von Timo Meier, eine Vorlage von Nico Hischier und eine von Jonas Siegenthaler). New Jersey liegt sieben Punkte hinter dem 8. Platz in der Eastern Conference. Sieben Punkte wären aufzuholen. Das grösste Problem liegt aber darin, dass die Devils noch fünf Mannschaften in den letzten sechs Runden überholen müssten. Primär ringt im Westen ein Quartett mit Schweizer Akteuren um die Playoffs: Neben Nashville und San Jose auch noch die Los Angeles Kings von Kevin Fiala und die Winnipeg Jets von Nino Niederreiter. Die beiden Schweizer Naticracks sind aber beide verletzt und können ihren Teams nicht mehr unter die Arme greifen im Playoffkampf. Dennoch konnten die Jets in der Nacht einen 2:1-Auswärtssieg gegen Columbus feiern, die Kings waren in der Overtime gegen Toronto bei einem 7:6-Spektakel erfolgreich. (con/sda/dpa)","author":{"@type":"Person","name":"Nico Conzett","url":"https://www.watson.ch/nico-conzett/","jobTitle":"Journalist"},"publisher":{"@context":"https://schema.org","@type":"NewsMediaOrganization","@id":"https://www.watson.ch/#publisher","name":"watson","url":"https://www.watson.ch/","masthead":"https://www.watson.ch/u/impressum/","foundingDate":"2014-01-22","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://www.watson.ch/media/img/main/logos/logo_watson_google.png","height":"112","width":"352"},"alternateName":["watson.ch","watson News"],"address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"Hardstrasse 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