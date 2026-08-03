Haugset siegt an Tour de France solo – Rüegg und Reusser verlieren knapp 3 Minuten

Die norwegische Meisterin Sigrid Ytterhus Haugset gewinnt die 3. Etappe der Tour de France Femmes von Genf nach Poligny und übernimmt das Maillot Jaune. Die 27-Jährige hielt das Feld in den letzten 90 Kilometern auf Distanz.

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Haugset verdiente sich ihren ersten Sieg an einer grossen Tour mit einem langen Soloritt. Nur die Belgierin Lotte Kopecky brachte den Erfolg der Norwegerin zwischenzeitlich in Gefahr. Die zweifache Strassen-Weltmeisterin, die sich 70 Kilometer vor dem Ziel alleine auf die Verfolgung von Haugset gemacht hatte, kam bis auf zehn Sekunden heran. Auf den letzten zehn Kilometern wuchs der Rückstand aber wieder auf 1:24 Minuten an. Das Feld mit den Schweizerinnen Noemi Rüegg und Marlen Reusser verlor 2:48 Minuten auf Haugset.

Die Niederländerin Lorena Wiebes, Gewinnerin der ersten zwei Etappen in Lausanne und Genf, verlor auf den 156 Kilometern ins französische Jura rasch den Anschluss und damit die Chance, das Maillot Jaune erfolgreich zu verteidigen. Haugset geht am Dienstag mit einem Vorsprung von über zwei Minuten auf die stärksten Konkurrentinnen ins Einzelzeitfahren über 21 Kilometer mit Ziel in Dijon. Zu diesen gehören auch Rüegg und vor allem Reusser, die beide im Gesamtklassement 2:10 Minuten Rückstand haben. (nih/sda)