Das Wallis will das ESAF 2031 ausrichten – das ist bekannt

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Das Wallis hat am Samstag die Grundzüge seiner Kandidatur für die Ausrichtung des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2031 vorgestellt. Als Austragungsort ist der Flugplatz in Raron vorgesehen.

2031 ist der Südwestschweizer Schwingerverband an der Reihe, das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) durchzuführen. «Wir haben die notwendigen Voraussetzungen geprüft und sind überzeugt, dass das Gebiet Raron-Visp einen Standort bietet, der den Anforderungen eines Eidgenössischen Festes gerecht wird», erklärte Pierre-Alain Grichting, Co-Präsident der Walliser Kandidatur, in einem Communiqué.

«Diese Kandidatur ist mit einem generationsübergreifenden Projekt vergleichbar», fuhr der FDP-Politiker fort. «Sie soll die Menschen zusammenbringen, den Schweizer Schwingsport im Wallis nachhaltig stärken und die Organisation eines Festes ermöglichen, das die ganze Schweiz vereint.»

Das ist über das Konzept bekannt

Auf dem Flugplatz Raron würde eine zusammenhängende Fläche von 150 Hektar für die gesamte Veranstaltung zur Verfügung stehen. Die Arena, der Festbereich für 20'000 Personen, die 1,6 Kilometer lange Schwingerallee, die Campingplätze für 20'000 Personen und die übrigen Einrichtungen sind laut Grichting kompakt und mit kurzen Wegen verbunden.

Die Mitglieder des Organisationskomitees hoben zudem die Erreichbarkeit der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie den zweisprachigen Charakter ihrer Bewerbung hervor, um die Entscheidungsträger zu überzeugen.

Die im Wallis geplante Arena wird Platz für bis zu 58'000 Zuschauer bieten. 2025 hatte das in Mollis GL veranstaltete Esaf zwischen 350'000 und 420'000 Besucher angezogen. Die Glarner Arena hatte eine Kapazität von 56'500 Personen.

Zwar wurde noch kein Budget aufgestellt, doch das Finanzierungskonzept stehe bereits fest. Es stützt sich auf drei Säulen: die Einnahmen am Veranstaltungsort, den Ticketverkauf und das Sponsoring. Ergänzt wird das Ganze durch die Unterstützung der öffentlichen Hand.

So geht es weiter

In den letzten zwei Jahrzehnten hat das Wallis mehrere Grossveranstaltungen ausgerichtet. Darunter befinden sich das Eidgenössische Schützenfest 2005 in Raron, das Eidgenössische Pfadfinderlager in Goms 2022 und die Mountainbike-Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr. Anfang 2027 finden zudem noch die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Crans-Montana statt.

Am 27. März 2027 wird anlässlich der Delegiertenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbands in Yverdon-les-Bains VD entschieden, welcher Kanton das Esaf 2031 durchführen darf. Neben dem Wallis hat sich auch der Kanton Neuenburg beworben. (sda)