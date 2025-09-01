trüb und nass16°
ESAF 2025: So viele Menschen besuchten das Fest in Mollis

KEYPIX - Armon Orlik jubelt mit Fans nach seinem achten Gang am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. Armon Orlik konnte den Titel ...
Schwingerkönig Armon Orlik jubelt mit den Nordostschweizer Fans.Bild: keystone

«Kühnste Erwartungen übertroffen» – so viele Menschen besuchten das ESAF

01.09.2025, 08:2401.09.2025, 14:25
Rund eine halbe Million Schwingfans ist von Freitag bis Sonntag nach Mollis GL ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest gereist. Damit seien sogar die kühnsten Erwartungen übertroffen worden, schrieb das OK.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die hohe Besucherzahl sei das Verkehrskonzept gewesen, schrieb das Organisationskomitee in einem Communiqué in der Nacht auf Montag. Auch das überraschend gute Wetter spielte den Verantwortlichen in die Karten.

Armon Orlik posiert mit dem Siegermuni Zibu nachdem er den Titel Schwingerkoenig erben konnte, am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mol ...
Besonders am Sonntag strahlte in Mollis die Sonne – hier mit Schwingerkönig Orlik und dem Siegermuni um die Wette.Bild: keystone

Ein Verkehrschaos blieb aus, stattdessen waren die 500 Extrazüge mit 170'000 Sitzplätzen teilweise übervoll, wie die SBB mitteilten. Es kam deshalb zu engen Platzverhältnissen und leichten Verspätungen.

Das ESAF 2025 ist vorbei – unser königlicher Rückblick im Video

Die Polizei musste am ESAF 110 Mal ausrücken. Rettungskräfte betreuten 500 Personen. 40 von ihnen mussten in ein Spital. Ein Mann wurde am Freitagabend von einem Zug nähe des Campingplatzes tödlich verletzt.

Die Polizei zog – abgesehen vom tödlichen Unfall – eine positive Sicherheitsbilanz, wie die Behörden am Montagmorgen mitteilten. Das ESAF-OK zählte von Freitag bis Sonntag rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher. Angesichts dieser hohen Zahl, sei es «ruhig» gewesen.

Die Polizeieinsätze seien vor allem auf den hohen Alkoholkonsum der Schwingfans zurückzuführen. Besonders in den Abend- und Nachtstunden sei dies aufgefallen, hiess es in der Mitteilung der Kantonspolizei weiter. Die meisten Einsätze betrafen Hilfeleistungen, in einem Dutzend Fälle kam es zu Streitereien unter den Betrunkenen.

Ebenso viele Drohnenpiloten, die trotz Flugverbot ihre Geräte über dem Festgelände steigen liessen, musste die Polizei ermahnen. Neun vermisste Personen wurden wiedergefunden. Ein weiteres Dutzend Fälle registrierten die Behörden im Bereich Diebstahl und Betrug. Bei einem Geldwechselbetrug ermittelten die Behörden drei Beschuldigte. (nih/sda)

Mehr zum ESAF 2025:
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni Zibu.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Das ESAF 2025 ist vorbei – ein Rückblick im Video
Video: watson
7immi
01.09.2025 10:29
Man hat das Schwingfest an einem Ort mit atemberaubender Kulisse und für diesen Besucherstrom absolut ungeeigneter Infrastruktur durchgeführt. Dank hervorragender Organisation hat man dennoch alles gut bewältigen können - den Kritikern zum Trotz. Eine tolle Leistung aller Beteiligten. Ausserdem scheint das Fest selbsttragend zu sein. Eine gute Sache. Ich finde es immer weider schön, wenn eine Leidenschaft Menschen verbindet und sie eine gute Zeit haben, auch wenn es mich selber nicht wirklich interessiert. Die Bilder waren dennoch schön.
Das ESAF 2025 ist vorbei – unser königlicher Rückblick im Video
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 im Glarnerland ist Geschichte. Hier kannst du dir unsere Videoeindrücke aus Mollis anschauen und siehst die Szene, in der sich entschieden hat, wer der neue Schwingerkönig wird:
