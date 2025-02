Venier holt Gold vor Brignone und Macuga/Lie – Ernüchterung für die Schweizerinnen

Der Kreis der Anwärterinnen auf einen Podestplatz am Donnerstag ist gross. In den bisherigen fünf Super-G in dieser Saison hat es fünf verschiedene Gewinnerinnen gegeben. Die Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone haben in Beaver Creek beziehungsweise in Cortina d'Ampezzo dominiert, die Österreicherin Cornelia Hütter in St. Moritz und die Amerikanerin Lauren Macuga überraschend in St. Anton.



Daneben muss man auch die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie und die Österreicherin Stephanie Venier auf der Rechnung haben. Beide fuhren in dieser Saison ebenfalls schon ein Super-G-Podest heraus. Lindsey Vonn ist in den Trainings mit der Piste dagegen noch nicht wirklich klargekommen.

Bild: keystone