Die Freude über den Olympiasieg 2022 im Super-G ist riesig: Lara Gut-Behrami. Bild: keystone

Die 100 erfolgreichsten Skifahrerinnen der Geschichte – so weit vorne ist Lara Gut-Behrami

An der Ski-WM in Saalbach winkt Lara Gut-Behrami heute im Super-G (11.30 Uhr) die erste von mehreren möglichen Medaillen. Im Allzeit-Ranking gehört die Tessinerin bereits jetzt zu den Top Ten. Erfolgreichste Schweizerin ist aber eine andere.

Ach, was waren das für Zeiten! Damals, in den guten alten 1980er-Jahren, als die Fahrerinnen des Schweizer Teams allen anderen davonfuhren. Im Winter 1986/87 räumten sie im Gesamt- und in allen Disziplinenwertungen ab. Doch mit Vreni Schneider liegt im Allzeit-Ranking nur noch eine dieser legendären Frauen vor Lara Gut-Behrami, der besten Schweizer Skirennfahrerin der Gegenwart.

Rein aufgrund sportlicher Resultate haben Statistiker ein Ranking erstellt. Lara Gut-Behrami hat in dieser Rangliste der «Alpine Ski Data Base» noch sieben Athletinnen vor sich. Je nach Verlauf der WM in Saalbach und des restlichen Winters kann sie noch in dieser Saison die eine oder andere überholen.

100 bis 91

Kursiv = noch aktiv | Fett = Schweizerin

Madeleine Berthod stürzt sich den Hang hinunter. Bild: www.imago-images.de

100. Kathy Kreiner (Kanada)

99. Karen Putzer (Italien)

98. Christine Goitschel (Frankreich)

97. Michaela Kirchgasser (Österreich)

96. Florence Steurer (Frankreich)

95. Madeleine Berthod (Schweiz)

94. Nicole Schmidhofer (Österreich)

93. Wiltrud Drexel (Österreich)

92. Maria Epple (Deutschland)

91. Ester Ledecka (Tschechien)

Die Methodik Die Statistiker haben Erfolge im Weltcup, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften analysiert. Für jede Leistung gibt es Punkte, welche addiert zum Gesamtergebnis führen. Ein Olympiasieg ist so viel wert wie ein Sieg im Gesamtweltcup, ein WM-Erfolg etwa die Hälfte. (Stand: 3.2.2025)

90 bis 81

Sie glaubt es kaum: Bestzeit und danach Abfahrts-Olympiasieg 2014 für Dominique Gisin. Bild: KEYSTONE

90. Dominique Gisin (Schweiz)

89. Betsy Clifford (Kanada)

88. Katharina Gutensohn (Deutschland und Österreich)

87. Cornelia Hütter (Österreich)

86. Olga Pall (Österreich)

85. Roswitha Steiner (Österreich)

84. Christin Cooper (USA)

83. Ingrid Lafforgue (Frankreich)

82. Cindy Nelson (USA)

81. Inge Wersin-Lantschner (Österreich)

80 bis 71

Zwei Mal Silber gewann Brigitte Oertli an den Olympischen Spielen 1988. Bild: imago sportfotodienst

80. Andrea Fischbacher (Österreich)

79. Brigitte Oertli (Schweiz)

78. Barbara Cochran (USA)

77. Christl Haas (Österreich)

76. Brigitte Totschnig (Österreich)

75. Sigrid Wolf (Österreich)

74. Andrea Mead Lawrence (USA)

73. Regine Cavagnoud (Frankreich)

72. Sarka Strachova Zahrobska (Tschechien)

71. Sara Hector (Schweden)

70 bis 61

Zwei Mal gewann Tina Weirather die Kristallkugel als beste Super-G-Fahrerin des Winters. Bild: APA

70. Ragnhild Mowinckel (Norwegen)

69. Christa Kinshofer (Deutschland und Niederlande)

68. Monika Kaserer (Österreich)

67. Fabienne Serrat (Frankreich)

66. Gertrud Gabl (Österreich)

65. Ulrike Maier (Österreich)

64. Dianne Roffe Steinrotter (USA)

63. Annie Famose (Frankreich)

62. Isabelle Mir (Frankreich)

61. Tina Weirather (Liechtenstein)

60 bis 51

Mateja Svet und ihr grösster Erfolg: Slalom-Gold an der WM 1989 vor Vreni Schneider. Bild: www.imago-images.de

60. Marina Kiehl (Deutschland)

59. Carole Montillet (Frankreich)

58. Katharina Liensberger (Österreich)

57. Irene Epple (Deutschland)

56. Mateja Svet (Jugoslawien)

55. Marta Bassino (Italien)

54. Trude Beiser Jochum (Österreich)

53. Kathrin Zettel (Österreich)

52. Ilka Stuhec (Slowenien)

51. Michèle Jacot (Frankreich)

50 bis 41

Die 2 war die 1: Sonja Nef feiert ihren WM-Titel 2001 im Riesenslalom. Bild: EPA

50. Frida Hansdotter (Schweden)

49. Sonja Nef (Schweiz)

48. Elisabeth Görgl (Österreich)

47. Michelle Gisin (Schweiz)

46. Perrine Pelen (Frankreich)

45. Corinne Suter (Schweiz)

44. Picabo Street (USA)

43. Tessa Worley (Frankreich)

42. Tanja Poutiainen (Finnland)

41. Hilde Gerg (Deutschland)

40 bis 31

Lise Marie Morerod gewann den Gesamtweltcup 1976/77 und fünf kleine Kugeln. Bild: imago sportfotodienst

40. Julia Mancuso (USA)

39. Tamara McKinney (USA)

38. Isolde Kostner (Italien)

37. Martina Ertl (Deutschland)

36. Lise-Marie Morerod (Schweiz)

35. Viktoria Rebensburg (Deutschland)

34. Wendy Holdener (Schweiz)

33. Nancy Greene (Kanada)

32. Carole Merle (Frankreich)

31. Rosi Mittermaier (Deutschland)

30 bis 21

«Maite» Nadig ist Doppel-Olympiasiegerin bei den «Goldenen Tagen von Sapporo» 1972. Bild: KEYSTONE

30. Sofia Goggia (Italien)

29. Nicole Hosp (Österreich)

28. Alexandra Meissnitzer (Österreich)

27. Christl Cranz (Deutschland)

26. Marielle Goitschel (Frankreich)

25. Marie-Theres Nadig (Schweiz)

24. Anita Wachter (Österreich)

23. Deborah Compagnoni (Italien)

22. Petra Kronberger (Österreich)

21. Marlies Schild (Österreich)

20 bis 11

Sie räumten gross ab: Michela Figini (links) und Maria Walliser. Bild: www.imago-images.de

20. Federica Brignone (Italien)

19. Petra Vlhova (Slowakei)

18. Anna Veith Fenninger (Österreich)

17. Pernilla Wiberg (Schweden)

16. Maria Walliser (Schweiz)

15. Michela Figini (Schweiz)

14. Michaela Dorfmeister (Österreich)

13. Erika Hess (Schweiz)

12. Hanni Wenzel (Liechtenstein)

11. Renate Götschl (Österreich)

10 bis 1

10. Maria Höfl-Riesch (Deutschland)

Bild: EPA/ANSA FILE

27 Weltcupsiege

3x Olympiagold

2x Weltmeisterin

1x Gesamtweltcup

9. Tina Maze (Slowenien)

Bild: AP

26 Weltcupsiege

2x Olympiagold

4x Weltmeisterin

1x Gesamtweltcup



8. Lara Gut-Behrami (Schweiz)

183,9 Punkte

Ein Sieg im Gesamtweltcup gibt 15 Punkte, der in einer Disziplinenwertung 5 Punkte. Ein Weltcupsieg gibt 1 Punkt.



An der WM gibt es für die Medaillen 8, 3 und 1,5 Punkte zu gewinnen, die Ränge 4 bis 10 geben 0,2 Punkte.



Bild: keystone

46 Weltcupsiege

1x Olympiagold

2x Weltmeisterin

2x Gesamtweltcup



7. Katja Seizinger (Deutschland)

194,4 Punkte

Bild: imago sportfotodienst

36 Weltcupsiege

3x Olympiagold

1x Weltmeisterin

2x Gesamtweltcup



6. Janica Kostelic (Kroatien)

203,65 Punkte

Bild: EPA AFPI

30 Weltcupsiege

4x Olympiagold

5x Weltmeisterin

3x Gesamtweltcup

5. Anja Pärson (Schweden)

217,4 Punkte

Bild: KEYSTONE

42 Weltcupsiege

1x Olympiagold

7x Weltmeisterin

2x Gesamtweltcup

4. Vreni Schneider (Schweiz)

255,1 Punkte

Bild: KEYSTONE

55 Weltcupsiege

3x Olympiagold

3x Weltmeisterin

3x Gesamtweltcup

3. Annemarie Moser-Pröll (Österreich)

272,5 Punkte

Bild: www.imago-images.de

62 Weltcupsiege

1x Olympiagold

5x Weltmeisterin

6x Gesamtweltcup

2. Lindsey Vonn (USA)

297,4 Punkte

Bild: AP/Keystone

82 Weltcupsiege

1x Olympiagold

2x Weltmeisterin

4x Gesamtweltcup

1. Mikaela Shiffrin (USA)

360,1 Punkte

Bild: KEYSTONE