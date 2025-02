Marco Odermatt überzeugte an der letzten Weltmeisterschaft. Doch weisst du auch noch, was davor geschah? Bild: KEYSTONE

Was weisst du noch von früheren Ski-Weltmeisterschaften? Zeige es in unserem Quiz

Heute startet in Saalbach die Ski-WM 2025. Es ist bereits die 13. Weltmeisterschaft in diesem Jahrtausend. Höchste Zeit, zu testen, was dir von vergangenen Titelkämpfen noch im Kopf geblieben ist.

Timo Rizzi Folge mir

Im österreichischen Saalbach beginnt heute Nachmittag (15 Uhr) mit dem Team-Event die Ski-WM. Was weisst du noch von den vergangenen Weltmeisterschaften? Zeige uns, dass du ein Langzeitgedächtnis hast, wenn es um wichtige Informationen der Ski-WM geht.

12 Fragen Ski-WM-Quiz: Was weisst du noch von diesem Jahrtausend? Es findet bereits die 13. Ski-WM in diesem Jahrtausend statt. Was ist dir aus den vorherigen zwölf Austragungen noch im Kopf geblieben? Zeig es uns im Quiz. Start

