Sport

WM 2018

Die 7-jährige Ariana ist auf den Spuren von Neymar.



Erst kicken, dann weinen – die kleine Ariana auf Neymars Spuren

Die 7-jährige Ariana wurde durch die US-amerikanische Casting-Show «Little Big Shots» berühmt. Die Kleine hat nicht nur mit ihrem Fussballtalent die Herzen der Zuschauer erobert, sondern auch mit ihrer frechen Art, mit der sie Moderator Steve Harvey entgegentrat.

Nun war Ariana erneut bei Steve Harvey zu Gast und als die beiden über ihr Idol Neymar sprechen, purzeln der 7-Jährigen die ersten Tränen die Backe runter. Doch Harvey hat noch eine Überraschung bereit: Neymar höchstpersönlich hat Ariana eine Videobotschaft geschickt, in welcher er ihr Küsschen schickt und ihr den Rat gibt, immer an ihre Träume zu glauben und nie aufzugeben. Bei Ariana gibt es kein Halten mehr, so gerührt ist sie ab den Worten des Superstars.

Böse Zungen behaupten, dass die 7-Jährige damit eindrücklich bewiesen habe, dass sie nicht nur fussballerisch, sondern auch emotional bereits auf den Spuren ihres Vorbildes wandelt.

(zap)

Ariana bei «Little Big Shots» Video: YouTube/Brian Hartmetz

31 Bilder die zeigen, wie Neymar gegen die Schweiz litt

«It's NOT coming home» Video: watson

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare