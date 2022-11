Grosser Jubel in Melbourne. Bild: keystone

So ausgelassen feiert Australien den Sieg an der WM – um 4 Uhr morgens

Dank des 1:0-Erfolgs gegen Dänemark steht Australien zum erst zweiten Mal nach 2006 im Achtelfinal einer Weltmeisterschaft. Damit haben die «Socceroos» in ihrer Heimat grosse Euphorie ausgelöst. Tausende Fans feierten erneut auf dem Federation Square, einem grossen Platz in Melbourne. Das zeigt ein Video, das die Socceroos bei Twitter veröffentlicht haben. Als die Partie in Al-Wakra abgepfiffen wurde, war es in Melbourne schon vier Uhr morgens. Bereits den 1:0-Erfolg im vorangegangenen Gruppenspiel gegen Tunesien hatten zahlreiche Fans auf dem Federation Square bejubelt.

Durch den 1:0-Sieg gegen Geheimfavorit Dänemark waren die Australier zweiten Mal nach 2006 in die K.o.-Phase einer WM eingezogen. Dazwischen war das Nationalteam dreimal in Folge nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Beim Team zeigte man sich über das Erreichte «unheimlich stolz», wie Torschütze Mathew Leckie nach der Partie sagte. «Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen in dieser Gruppe weiterkommen. Natürlich haben einige daran gezweifelt. Heute haben wir gezeigt, dass sie sich geirrt haben.» Weiter erklärte der 31-Jährige, der von 2017 bis 2021 bei Hertha Berlin unter Vertrag stand, dass nicht immer das Team mit den besten Einzelspielern auf dem Papier gewinne. «Es hat bei dieser WM schon einige Überraschungen gegeben. Wenn du härter arbeitest als der Gegner, kannst du viel bewegen.»

Matthew Leckie jubelt über seinen Siegtreffer. Bild: keystone

Trainer Graham Arnold war mit einem positiven Gefühl ins Spiel gegangen: «Wir haben dafür seit viereinhalb Jahren gearbeitet, und ich konnte in ihren Augen sehen, dass sie heute Abend bereit waren.» Sein Team bestreitet am Samstag (20.00 Uhr Schweizer Zeit) den zweiten Achtelfinal nach dem Duell Niederlande gegen die USA.

Die besten Bilder und Videos der Feierlichkeiten

(nih/sda/dpa)