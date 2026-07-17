Beim morgigen WM-Final werden sich Lionel Messi und Lamine Yamal gegenüberstehen. Zum ersten Mal in Kontakt kamen die beiden bereits vor 19 Jahren, als Messi den damals wenige Monate alten Yamal badete. Nun hat sich der Argentinier zum ersten Mal zu diesem Bild geäussert. «Diese Geschichte mit dem Foto ist verrückt», sagt der 39-Jährige und führt weiter aus: «Das Leben schreibt manchmal unglaubliche Geschichten. Ich habe damals ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war – und jetzt stehen wir uns in einem WM-Finale gegenüber.»