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WM 2026 im Tagesticker: Das sagt Messi zum Badewannen-Bild mit Yamal

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Das sagt Messi zum Badewannen-Bild mit Yamal +++ Rooney löst Wettschulden ein

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
17.07.2026, 07:3718.07.2026, 15:43
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Messi spricht über das Badewannen-Bild mit Yamal
Beim morgigen WM-Final werden sich Lionel Messi und Lamine Yamal gegenüberstehen. Zum ersten Mal in Kontakt kamen die beiden bereits vor 19 Jahren, als Messi den damals wenige Monate alten Yamal badete. Nun hat sich der Argentinier zum ersten Mal zu diesem Bild geäussert. «Diese Geschichte mit dem Foto ist verrückt», sagt der 39-Jährige und führt weiter aus: «Das Leben schreibt manchmal unglaubliche Geschichten. Ich habe damals ein Foto mit ihm gemacht, als er noch ein Baby war – und jetzt stehen wir uns in einem WM-Finale gegenüber.»
Damals badete Messi ein Baby namens Lamine – nun stehen sie sich im WM-Final gegenüber
Rooney beweist: Wettschulden sind Ehrenschulden
Während der WM ging Wayne Rooney eine spannende Wette ein: Sollte Norwegen den Viertelfinal erreichen, geht er auf den See rudern. Nun hat der Engländer seine Schulden zusammen mit seinen Expertenkollegen bereits eingelöst.



Irische Airline schiesst gegen England
«That coming home feeling», schreibt Aer Lingus zu einem seiner landenden Flugzeuge auf Instagram. Damit spielt die irische Airline natürlich auf den Spruch «It's coming home» aus dem Lied «Three Lions» an, mit dem englische Fussball-Fans jeweils von einem grossen Titel träumen. Dass die Engländer nun erneut titellos aus Nordamerika heimreisen sorgt bei den Iren natürlich für viel Schadenfreude.


Slavko Vincic wird den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien pfeifen
Die FIFA hat den Schiedsrichter für den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien ausgewählt – Slavko Vincic wird die Partie leiten. Ein sehr emotionaler Moment für den slowenischen Schiedsrichter. (car)

Trump und König Felipe VI. nehmen am Final teil, Milei nicht
Donald Trump wird am Sonntag den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien besuchen. Dies gab die Sprecherin des Weissen Hauses am Donnerstag bekannt. Die FIFA hatte Ende Juni berichtet, dass der US-Präsident die Trophäe nach dem Spiel im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York überreichen werde. Der spanische König Felipe VI. wird ebenfalls im Stadion zugegen sein, wie das spanische Königshaus am Tag nach dem Finaleinzug der Iberer mitteilte. Derweil wird der argentinische Präsident Javier Milei dem Final fernbleiben und nicht in die USA reisen, wie er am Donnerstag bekannt gab.
Chelsea-Post sorgt für Ärger bei den Fans
Im WM-Halbfinal konnte sich Argentinien gegen England durchsetzen – Chelseas Enzo Fernandez traf für die Argentinier. Nach dem Spiel publizierte der Klub ein Bild von Enzo und feierte ihn – bei den Fans kam das nicht gut an.

Da kann man nur mitfühlen
Englands Spieler verliessen das Stadion nach dem WM-Halbfinal gegen Argentinien mit gesenkten Köpfen und der grossen Enttäuschung ins Gesicht geschrieben:
Die argentinischen Fans nehmen Atlanta ein

Mehr zur WM 2026

Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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So sehen die WM-Trikots aus
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Algerien, Heimtrikot
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An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
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«Grossartige Entscheidung getroffen»: Trump dankt Infantino im Fall Balogun
US-Präsident Donald Trump hat sich bei Gianni Infantino für die umstrittene Entscheidung zur aufgehobenen Rotsperre des amerikanischen Nationalspielers Folarin Balogun bedankt und sie dem FIFA-Chef persönlich zugeschrieben. Er habe den Präsidenten des Fussball-Weltverbands angerufen und eine Empfehlung ausgesprochen, sagte Trump bei einem FIFA-Empfang in New York – und wandte sich dann direkt an Infantino, der neben ihm stand: «Du hast eine grossartige, grossartige, grossartige Entscheidung getroffen.»
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