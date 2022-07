Eine Velofahrerin vor der Statue von Freddie Mercury in Montreux. Bild: imago

Unvergessen

An der Tour de France in Montreux kommt Freddie Mercury die Idee für «Bicycle Race»

19. Juli 1978: Die 18. Etappe der Tour de France führt von Morzine nach Lausanne. Als sie unterwegs Montreux passiert, schaut auch die Band «Queen» zu. Das strampelnde Peloton inspiriert Freddie Mercury zum Hit «Bicycle Race».

Die Tour de France hat gerade einen legendären Dopingfall hinter sich. Drei Tage zuvor feierte der Belgier Michel Pollentier auf der Alpe d'Huez einen Solosieg und flog danach auf, als er versuchte, die Kontrolleure mit fremdem Urin in einem Kondom zu täuschen.

Nun stehen vergleichsweise bescheidene 137 Kilometer vom französischen Morzine ins Ziel nach Lausanne auf dem Programm. Unterwegs hat sich der Franzose Mariano Martinez abgesetzt, er hat es primär auf das Bergpreistrikot abgesehen. Montreux passiert er in Führung liegend, das Feld jagt ihn.

Pause im Studio – keine Pause im Kopf

Verfolgt wird das Rad-Spektakel auch von der britischen Band Queen. Freddie Mercury und seine Kollegen weilen für Aufnahmen ihres Albums «Jazz» am Genfersee. Diese Arbeit unterbrechen sie kurz, um bei der Tour de France zuzuschauen.

Freddie Mercury und Gitarrist Brian May bei einem Queen-Konzert 1980 in Detroit. Bild: imago

«Die Fahrer haben ihn dazu inspiriert, ‹Bicycle Race› zu schreiben», sagt Lucien Muller, der mit seinen «Freddie Tours» Queen-Fans durch Montreux führt, zu watson. Er habe mit einigen Weggefährten der Band darüber gesprochen. «Es kursiert mehr als eine Version, wie es sich genau abgespielt hat. Einige sagen, Freddie war während der Tour de France auf dem Balkon im Montreux Palace Hotel, andere stellen das in Abrede und nennen einen anderen Ort.»

Roadies hätten ihm versichert, dass der Song nach der Tour-Passage in Montreux kreiert wurde. «Aber niemand kann mit Sicherheit sagen, wie und wo Mercury die Idee kam», berichtet Muller von seinen Recherchen.

Smoke on the Water Der Welt-Hit von Deep Purple mit seinem unverwechselbaren Gitarren-Riff entsteht ebenfalls in Montreux. Die Band ist 1971 für Aufnahmen dort, als im Casino ein Feuer ausbricht. «We all came out to Montreux, on the Lake Geneva shoreline», heisst es, und «Smoke on the water, a fire in the sky».

Nackt funktioniert immer

Als «Bicycle Race» im Oktober 1978 veröffentlicht wird, produziert die Band – nicht alltäglich für diese Zeit – auch ein Video dazu. Darin sind 65 nackte junge Frauen zu sehen, die auf Velos durch das Wimbledon Greyhound Stadium in London fahren. «Pure Provokation», lacht Queen-Kenner Lucien Muller, «es ging der Band darum, mit dem Video Aufmerksamkeit zu erzeugen.»

Das umstrittene Video zu «Bicycle Race». Video: YouTube/Queen Official

Dieser Plan geht natürlich auf. Und weil das Lied vielen Leuten gefällt, gibt es in Grossbritannien für die Single Gold und in den USA sogar Platin. Auch das Album, dessen zweiter bekannter Song «Don't Stop Me Now» ist, wird zum Erfolg. Es kommt jedenfalls genug Geld zusammen, um sämtliche Sättel der im Videoclip verwendeten Velos zu kaufen. Das verlangt nämlich die Firma, von der sie gemietet worden sind, als sie erfährt, dass Nackte darauf gesessen sind.

Mercury war kein Radsport-Fan

Mariano Martinez, der auf der 18. Tour-Etappe bei Freddie Mercury in Montreux noch in Führung liegt, wird etwa acht Kilometer vor dem Ziel in Lausanne eingeholt. Die Etappe geht an den Niederländer Gerrie Knetemann. Er setzt sich kurz vor dem Ziel entscheidend ab.

Die Tour de France 1978 gewinnt einige Tage später in Paris Bernard Hinault. Es ist der erste von fünf Gesamtsiegen des «Dachses». Hinault kann auch den Giro d'Italia (drei Mal) und die Vuelta (zwei Mal) für sich entscheiden, er feiert fünf Siege bei drei Monumenten (Paris–Roubaix, Lüttich–Batogne–Lüttich und Lombardei-Rundfahrt) und erobert 1980 das Regenbogentrikot des Weltmeisters.

Die fünffachen Tour-Sieger Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain (von links) im Jahr 2000. Bild: ap photo

Ob Freddie Mercury all dies wusste, gilt als unwahrscheinlich. Laut Lucien Muller war er kein Radsport-Fan. Als junger Mann habe Mercury das Boxen interessiert, er spielte auch gerne Tennis. Mit «Bicycle Race» hat der legendäre Musiker, der nach dem ersten Aufenthalt 1978 bis zu seinem Tod 1991 immer wieder für Aufnahmen oder zum Entspannen nach Montreux zurückgekehrt ist, aber eine Hymne geschrieben, die noch heute weltweit gespielt wird, wenn irgendwo ein Velorennen stattfindet.