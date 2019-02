USA

US-Rassist wegen terroristischen Mordes verurteilt



Bild: AP/Pool New York Post

«Krieg gegen die schwarzen Rassen»: US-Rassist wegen terroristischen Mordes verurteilt

Nach dem rassistisch motivierten Mord an einem Schwarzen ist ein Anhänger der White-Supremacy-Ideologie in New York zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Gegen den Afghanistan-Veteran wurde die im Bundesstaat New York geltende Höchststrafe verhängt, wie Staatsanwalt Cyrus Vance am Mittwoch mitteilte.

Bild: AP/AP

Verurteilt wurde der 30-Jährige unter anderem wegen terroristischen Mordes – nach Angaben des Staatsanwalts eine Premiere für die Tat eines weissen Rassisten.

Der Mann hatte im März 2017 in New York einen schwarzen Obdachlosen hinterrücks mit einem Säbel erstochen. Er stellte sich später der Polizei. Er hat eingeräumt, eigens aus der Stadt Baltimore nach New York gereist zu sein, um Schwarze zu töten.

In einem vor der Tat geschriebenen Manifest erklärte der Ex-Soldat, er wolle einen «Krieg gegen die schwarzen Rassen» auslösen. Schwarze müssten ausgelöscht werden. Das Manifest war unter anderem mit einem Hakenkreuz versehen.

Bild: AP/AP

Staatsanwalt: Nationalismus unterschätzt

Staatsanwalt Vance beklagte, die Behörden hätten das Anwachsen und das Ausmass des weissen Nationalismus in den USA lange Zeit unterschätzt. Solche Verbrechen seien lange weniger hart bekämpft worden als «andere Formen des Terrorismus».

In den USA ist die Zahl rassistischer und antisemitischer Übergriffe seit 2016 stark angewachsen. Kritiker werfen US-Präsident Donald Trump vor, mit seiner aggressiven Rhetorik gegen politische Rivalen und Minderheiten fanatische Rechte anzuspornen. (sda/afp)

