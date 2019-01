UserInput

Zürich

Brand in Schlieren ZH: Wohngebäude und Tiefgarage in Flammen



Grossaufgebot der Feuerwehr

Brand in Schlieren ZH: Wohngebäude und Tiefgarage in Flammen

Am Mittwochabend ist bei einem Restaurant in Schlieren ZH ein Feuer ausgebrochen. Wie ein watson-Leser mitteilte, hatte es in einem Gebäude an der Uitikonerstrasse, in dem sich auch das Restaurant Salmen befindet, gebrannt, Polizei und Feuerwehr waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Über die Ursache des Brandes besteht noch Unklarheit.

google maps

Bereits am Nachmittag ereignete sich in Schlieren ein Brand. Das Wagi-Shopping, ein Einkaufzentrum, wurde aufgrund eines brennenden Fahrzeugs in der Tiefgarage evakuiert. Dies berichtete 20 Minuten. (wst)

Abonniere unseren Newsletter