Videos

Sport

Was ist das Geheimnis hinter Djokovic? Wir versuchten danach zu suchen



Was ist das Geheimnis hinter Djokovic? Wir versuchten danach zu suchen

Ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein dadaistisches Erklärvideo. Also eines, unter das ihr danach wieder Dinge schreiben könnt wie:

«Bin ich der Einzige, der das nicht lustig findet?»

«Schade, dass ihr sowas bringt!»

Oder:

«Selten so verwirrt. Aber hach ... ich hätte ewig zuhören können.»

«Ich möchte bitte auch zwei Esslöffel von dem, was Simone konsumiert hat. Danke.»

Egal was, wir nehmen jede Form von Aufmerksamkeit gerne entgegen. Und geben euch dafür dies: Ein kleines Video, das uns die Sportredaktion aufgetragen hat. Ein Blick hinter, nein, IN das Phänomen Novak Djokovic mit Hilfe von viel Tennisweiss in Bären-, Braut- und Schrankform. Fragt nicht nach einem Sinn, wir haben es auch nicht getan.

Video: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Alle Grand-Slam-Titel von Novak Djokovic Wie sich Federer und Nadal über Djokovic lustig machen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter