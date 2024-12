Video: instagram

Warum dieser Walliser Paraglider zur lokalen Legende wurde

Ein 58-jähriger Walliser Gleitschirmflieger geht viral, seit er ein Video gepostet hat, in dem er aus Vercorin (VS) einen ungewöhnlichen Flug startet.

Philou liebt die Berge, das Gleitschirmfliegen und die absolute Freiheit beim Fliegen. Letzten Sommer beschloss er, seine drei Leidenschaften zu vereinen, indem er von Vercorin (VS) aus nicht wie die meisten seiner Gleitschirmkollegen auf zwei Beinen, sondern in einem waschechten Kajak startete.

Er startete am 3. August und landete in Chalais (VS). Das Video von seinem Flug war ein Hit: Es wurde weltweit fast 3 Millionen Mal angeklickt, die Views stammen auch aus Japan, den USA und Russland.

Das Journal de Sierre (JDS) berichtet in seiner letzten Ausgabe, dass die Fans daraufhin die Netzwerke mit Anfragen überschwemmten, Philou noch einmal zu sehen, diesmal jedoch mit einer Landung im Wasser. Da der Walliser ein wenig ein «Gambler» ist, nahm er die Wette an. Anfang September startete der 58-Jährige einen weiteren Flug mit seinem gelben Kajak und seiner schönsten Peruanermütze, nach welchem er grazil auf dem Wasser des Lac de Géronde aufsetzte.

Die Aktion macht die Walliser Persönlichkeit zur lokalen Legende. «Er ist in der Region für seinen Freigeist und seine heitere Einstellung zum Leben bekannt», schreibt das JDS und fügt hinzu, dass der Walliser «ein Liebhaber origineller Herausforderungen» sei, die er «mit Einfachheit und guter Laune» teile. Philou dürfte übrigens auch in diesem Winter wieder ein Zeichen setzen, denn er plant angeblich eine neue Herausforderung in seinem Kajak – dem Boot, das den ebenso erfahrenen wie schusseligen Paraglider zum Internetstar gemacht hat.

