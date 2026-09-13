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watson-Redaktorin Helen besucht eine Schweizerdeutsch-Sprachschule

Video: watson/Michelle Claus, Michael Shepherd

Singsang und verkürzte Pronomen: Was Schweizerdeutsch schwierig macht

13.09.2026, 12:3113.09.2026, 12:46
Michelle Claus
Michelle Claus
Michael Shepherd
Michael Shepherd

watson-Redaktorin Helen ist immer noch dabei, Schweizerdeutsch zu lernen. Zuvor hatte sie sich in unserem Auswahlverfahren für den Zürcher Dialekt entschieden.

Redaktorin Helen lernt Schweizerdeutsch – jetzt beginnt der Kampf um ihren Dialekt
Redaktorin Helen lernt Schweizerdeutsch – jetzt beginnt der Kampf um ihren Dialekt

Doch damit ist erst der erste Schritt getan, denn jetzt heisst es üben, üben, üben. Am Newsdesk wie auch am Freitagsbier hört man zwar schon zunehmend schweizerdeutsche Häppchen, so ganz auf Schweizerdeutsch spricht Helen aber noch nicht. Möglicherweise fehlt ihr dazu einfach noch ein gutes Vorbild, denn wie soll man schönes Zürideutsch lernen, wenn rundum ein wildes Gemisch von Dialekten durch den Raum schallt? Damit sie nicht ganz blind an diese Herkulesaufgabe herantritt, hat sie sich also Rat von einem Profi geholt.

Wir haben sie darum in eine Sprachschule begleitet. Dort hat sie sich mit der Sprachlehrerin und Zürichdeutsch-Expertin Fedora unterhalten. Sie ist ebenfalls als Kind von Deutschland in die Schweiz gekommen und weiss genau, was es heisst, Schweizerdeutsch zu lernen. Sie hat uns erklärt, womit die meisten Leute Mühe haben, wenn sie den Schritt ins Mundart wagen.

Darum ging es dann auch gleich «as Igmachte», wie Helen selber sagte, und Helen hat sich Fedoras Übungen gestellt. Wie sie sich dabei geschlagen hat, siehst du im Video:

Helen besucht eine Sprachschule

Video: watson/Michelle Claus, Michael Shepherd

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Video: watson

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