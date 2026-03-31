bedeckt
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Hausfrauen-Aussage: Selenskyj kontert Rheinmetall-Chef humorvoll

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy speaks during a join press conference with Bulgaria&#039;s Prime Minister Andrey Gyurov in Kyiv, Ukraine, Monday, March 30, 2026. (AP Photo/Evgeniy Malolet ...
Wolodymyr Selenskyj reagiert auf den Spott von Rheinmetall-CEO Armin Papperger.Bild: keystone

«Dann kann jede Hausfrau CEO sein»: Selenskyj kontert Rheinmetall-Chef humorvoll

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf eine umstrittene Aussage von Rheinmetall-Chef Armin Papperger reagiert, in der dieser ukrainische Drohnenproduzenten mit «Hausfrauen» verglichen hat.
31.03.2026, 03:4031.03.2026, 03:40

«Wenn jede Hausfrau der Ukraine wirklich Drohnen herstellen kann, dann kann jede Hausfrau der Ukraine CEO von Rheinmetall sein», sagte Selenskyj ukrainischen Medien zufolge. Seiner Meinung nach müsse heutzutage nicht mit Rhetorik, sondern mit Technologien und Ergebnissen konkurriert werden, führte er aus.

epa12674760 Armin Papperger, Chairman of the Executive Board of the Rheinmetall defence group, attends a factory tour at the Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Pyrotechnics Division Silberhuette, in Har ...
Rheinmetall-CEO Armin Papperger.Bild: keystone

Papperger hatte einem Beitrag des US-Magazins «The Atlantic» zufolge ukrainische Drohnenhersteller als «Hausfrauen» bezeichnet, die mit 3D-Druckern in der Küche sässen und Drohnenteile herstellten. Das sei keine Innovation. Angesprochen auf die ukrainische Drohnentechnologie sagte er demnach, das sei, wie mit Lego zu spielen.

Drohnen im Ukraine-Krieg: Rheinmetall-CEO spottet über Kiews Eigenbauten

Die Äusserungen in dem Beitrag lösten Kritik aus. Danach drückte Rheinmetall auf der Plattform X Respekt für die Verteidigungsanstrengungen des ukrainischen Volks aus. Jede einzelne Frau und jeder einzelne Mann leisteten einen unermesslichen Beitrag, hiess es in dem Post, der explizit die «Innovationskraft und den Kampfgeist» des ukrainischen Volks lobte.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Drohnen spielen in dem Krieg eine wichtige Rolle. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift Kiews Militär auch Ziele in Russland an und versetzt Moskau so immer wieder schmerzhafte Stiche – vor allem mit Drohnen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Handelsstreit mit USA: Jetzt ermittelt auch China
Als Reaktion auf US-Ermittlungen im Handelsstreit hat China zwei Gegenuntersuchungen gegen die USA eingeleitet. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den Vereinigten Staaten behinderten.
Zur Story