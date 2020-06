Schicksalsschlag Todesfall – wie du ein Chaos vermeidest

Weltweit leben ca. 258 Millionen Witwen, fast jede 10. davon in extremer Armut.



Die UN schätzt, dass durch die Corona-Pandemie diese Zahl bedeutend ansteigen wird.



In vielen Entwicklungsländern haben verwitwete Frauen z.B.:

Keinen Zugang zu Krediten, keine Rechte oder eingeschränkte Rechte an Erbschaft oder Landbesitz nach Gewohnheits- und Religionsrecht und sind abhängig von der Wohltätigkeit der Verwandten ihrer Ehemänner.



Oft werden sie verleugnet und erleiden Obdachlosigkeit, was viele dazu zwingt, zu betteln oder sich zu prostituieren.



In einigen Fällen können Witwen für die Schulden eines verstorbenen Ehegatten haftbar gemacht werden.



In vielen Ländern nimmt die Gewalt gegenüber verwitweten Frauen zu und teilweise zwingt sie dieser gesellschaftliche Status auch, sich verschiedenen zweifelhaften Ritualen zu unterwerfen.​