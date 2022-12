Bundesrat will strengere Vorgaben für systemkritische Stromfirmen

Auf den europäischen Energiemärkten war es in den vergangenen Monaten zu starken Preisaufschlägen gekommen, die sich mit dem Krieg in der Ukraine verschärft haben. Das hat den Liquiditätsbedarf der Stromunternehmen erhöht.

Der Bundesrat hat am Freitag eine entsprechende Vernehmlassungsvorlage verabschiedet. Es sei dies der erste Schritt, um den Rettungsschirm für systemkritische Stromunternehmen abzulösen, schrieb er in einer Mitteilung. Es werde eine weitere Vorlage folgen, welche sich insbesondere der Eigenmittel- und Liquiditätsvorgaben annimmt.

USA wollen wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika massiv ausbauen

Die USA wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern in den kommenden Jahren massiv ausbauen. US-Präsident Joe Biden kündigte bei einem Afrika-Gipfel in der US-Hauptstadt Washington am Mittwoch umfangreiche Investitionen für den Ausbau von Strassen, Internet und erneuerbare Energien auf dem afrikanischen Kontinent an. Zudem wolle man Handelsbeziehungen deutlich verstärken. Die USA würden dazu gemeinsam mit dem neuen Sekretariat der afrikanischen kontinentalen Freihandelszone «eine historische Absichtserklärung» unterzeichnen, sagte er.