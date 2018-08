Wirtschaft

USA

Tinder-Gründer verklagen Mutter auf Milliarden-Zahlung



Betrug bei Tinder? Die Gründer der Dating-App fordern Milliarden-Zahlung

Gründer und Mitarbeiter der Startphase der Dating-App Tinder verklagen den Mutterkonzern wegen mutmasslichen Betrugs bei Aktienoptionen. Dies geht aus der am Dienstag in New York eingereichten Klageschrift hervor.

Bild: watson

Die Kläger werfen demnach dem Konzern Inter Active Corp (IAC) und dem Ableger Match Group, zu dem Tinder gehört, vor, den Wert von Aktienoptionen massiv nach unten frisiert zu haben. Dadurch seien die Kläger um Beträge in Milliardenhöhe geprellt worden.

Bei den Klägern handelt es sich nach eigenen Angaben um das Team, welches Tinder aufgebaut hat. Sie werfen IAC und Match Vertragsbruch vor und fordern mindestens zwei Milliarden Dollar Schadenersatz sowie Bussgeldzahlungen.

Die verklagten Unternehmen bezeichneten die Vorwürfe als gegenstandslos und kündigten an, die Klage anzufechten. IAC erklärte, Match habe bereits Ausgleichszahlungen von mehr als einer Milliarde Dollar geleistet. (sda/afp)

Das Tinder-Profil des Tages: Ben aus Manchester

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter