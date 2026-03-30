Ist bald wieder am Himmel sichtbar: Der Vollmond. Bild: keystone

Vollmond im April: «Rosa Mond» ist leider kein Himmelsspektakel

Der Vollmond im April tritt am Gründonnerstag, dem 2. April um 04:12 Uhr (MESZ) in Kraft. Darum hat er zwei unterschiedliche Namen hat.



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Der Vollmond entkommt den 1. Aprilscherzen knapp: Er tritt am 2. April um 04:12 Uhr (MESZ) in Kraft.

Es ist also wahr, dass der Vollmond im April «Pink Moon» (Pinker oder Rosa Mond) genannt wird. Das klingt zunächst nach einem farbenprächtigen Himmelsspektakel. Doch damit hat es nichts zu tun. Den Namen haben sich einst nordamerikanische Ureinwohner ausgedacht, weil zu dieser Zeit in Nordamerika die Frühlingsblume Phlox subulata (Flammenblume) ihre sternförmigen Blüten zeigt. Die Pflanze blüht häufig in rosa bis pinken Farbtönen.

Die Blütezeit der Phlox subulata liegt zwischen März und April. Bild: Shutterstock

«Rosa Mond» versus «Ostermond»

In Laufe der Zeit hat der Vollmond im April einen weiteren Namen erhalten: «Ostermond». Denn er bestimmt das Datum für das Osterfest. Ostern fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühlingstagundnachtgleiche im März. Auch das Passahfest orientiert sich am ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn.

Ein Blick in den Himmel lohnt sich im April besonders in der Nacht vom 22. auf den 23. April 2026. Dann erreicht der Meteorschauer der Lyriden seinen Höhepunkt. Bei guten Sichtbedingungen können Beobachter etwa 15 bis 20 Meteore pro Stunde sehen.

Im Mai wird es zwei Vollmonde geben: Der erste «Blumenmond» ist am 1. Mai um 19:23 Uhr, der zweite, sogenannte Blaue Mond, folgt am 31. Mai um 10:45 Uhr. Mehr dazu folgt bald.

(cst)