Bild: KEYSTONE

Islam-Konferenz im Zürcher WTC gestrichen – Besitzer des Gebäudes stellt sich quer

Absage an den Islamischen Zentralrat Schweiz (IZRS): Die Pensionskasse BVK, Besitzerin des World Trade Center (WTC) in Zürich-Oerlikon, will keine Islamkonferenz in ihrem Gebäude. Der organisierende IZRS hält hingegen am Vertrag fest.

Die BVK habe nach detaillierteren Abklärungen beschlossen, dass der Anlass im WTC nicht durchgeführt werden dürfe, teilte die BVK am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit. Sie bestätigte damit eine entsprechende Meldung des «Blicks». Die «Longing for Peace»-Konferenz hätte am 6. und 7. Mai stattfinden sollen.

«Wir haben rechtsgültigen Vertrag»

Von dieser Absage weiss der IZRS allerdings nichts, wie Qaasim Illi gegenüber der sda sagte. Die BVK habe die Konferenzräume einem Facility- und Event-Management vermietet. Dieses Management, das die Räume selber weitervermietet, steht laut Illi weiterhin zum Vertrag. Auch der IZRS halte an diesem rechtsgültigen Vertrag fest.

Sollte dieser trotzdem gebrochen werden, ergreife der Islamische Zentralrat ein Rechtsmittel wegen Vertragsbruchs und wolle eine superprovisorische Verfügung erwirken.

Doch selbst wenn auch dieses Mittel nicht greifen sollte, wäre das nicht das Ende der Konferenz, wie Illi betonte. «Wir haben einen Plan B.»

Fehr will genau hinschauen

Publik wurde die Konferenz durch einen Bericht in der jüngsten Ausgabe des «SonntagsBlicks». Gemäss diesem dürfte es zu einem der grössten Islamistenaufmärsche der vergangenen Jahre in der Schweiz kommen.

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr (SP) bezog am Sonntag in einem Interview mit Radio 1 Stellung. «Wir schauen genauer hin», sagte er. «Wir stehen in Kontakt mit den Bundesbehörden und der Stadt Zürich.» Selbstverständlich überprüfe man, wer an der Veranstaltung teilnehmen wolle und für welche Personen es Einreisesperren gebe.

Es sei ein offenes Geheimnis, dass er für die Leute des IZRS gar nichts übrig habe, sagte Fehr weiter. Die Verantwortung liege aber auch bei der Zivilgesellschaft. Er kritisiere sämtliche Leute, die solchen Propagandaveranstaltungen Vorschub leisten würden.

Der Zürcher Sicherheitsdirektor meinte damit explizit auch die Veranstalter, die für solche Anlässe Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Dies gelte gleichermassen für Anlässe von Rechtsradikalen. (nfr/sda)

Von Religion bis zur Gotteslästerung 6 alttestamentarische Grausamkeiten und die Frage, ob Gott eher Psycho- oder Soziopath war Jesus, du nervst! Zu wenig Exorzisten für immer mehr Klienten: Vatikan schlägt Alarm Geblendet vom kosmischen Licht: Die Irrwege der Esoteriker Dieses ständige Religions-Bashing nervt: Glauben verdient unseren Respekt In der Schweiz steigt die Nachfrage nach Exorzismus. Alles Quatsch? Dann sehen und hören Sie den Fall der Anneliese Michel Die Schweden wieder: Erster Atheisten-Friedhof eröffnet Ein apokalyptischer Sturm fegt über die Welt – glauben die Frommen und die Bibel Feministinnen in der Moschee: So fordern dänische Imamas den patriarchalen Islam heraus Sunniten und Schiiten, Salafisten und Sufis: Das «Who is Who» der islamischen Gruppen Wie Gott uns die Theorie vom Urknall erzählt Machthungrige Föten, der «Dude» als Prophet und Sex mit der Hohepriesterin: Die 13 durchgeknalltesten Religionen Ein Ami baut die Arche Noah nach – und kreiert damit ein Disney-Land für Superfromme Burkaverbot: «Wir sehen nicht den Menschen, sondern nur noch das Kleid» Die Beschneidung von Knaben ist kein Männlichkeitsritual, sondern ein Verbrechen Gottloses Europa: Diese Grafiken zeigen, warum sich das Christentum Sorgen machen muss «Man muss sich eine ‹Schwulenheilung› wie eine psychische Vergewaltigung vorstellen» 6 Grafiken, 16 Fotos und 1 Video für alle, die immer von «dem» Islam reden Rustikale Enthaltsamkeit! Eier abgeschnitten, Schwanz entfernt – aber ganz nah bei Gott! Wenn Politiker von «christlichen Werten» sprechen: Was zum Teufel soll das eigentlich sein? Folter, Mord und Führerkult: Wie aus einem deutschen Idyll in Chile ein Gottes-KZ wurde Gott ist tot – es leben die Götter! Wir haben endlich herausgefunden, was die Menschen auf diesen 12 mittelalterlichen Gemälden gedacht haben. Vielleicht Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! So unterdrücken Religionen die Sexualität ihrer Gläubigen und fördern Missbräuche 5 Punkte zum Islam, die wir mal endgültig klären sollten Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo