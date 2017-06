First-Lady-Karaoke: Wenn Michelle Obama «Single Ladies» singt und alle Beyoncé-Moves kennt

Mit James Corden – dem Carpool-König – hatten wir schon viele gute Momente. Er fuhr bereits mit Adele, Justin Bieber, Selena Gomez, Jennifer Lopez und den Red Hot Chili Peppers durch die Gegend und sang ihre Lieder mit den Künstlern, aus voller Kehle und mit grandioser zweiter Stimme.

Jetzt hat sich auch Michelle Obama in Cordens Wagen verirrt. Die beiden singen Beyoncé und Stevie Wonder, bis plötzlich auch noch Missy Elliot auf dem Rücksitz auftaucht. «This is for …