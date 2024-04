People-News

Und der Doktortitel in Masturbation geht an ...

Mehr «Spass»

Na, wem würdest du eine solche Leistung in Sachen Selbstbefriedigung zutrauen? Oliver Pochert. Florian und seinem Ast. Rubbel von der Paw Patrol. Dem Wankdorfstadion.

Weit gefehlt! Der Titel geht an Billie Eilish! Zumindest sie selbst würde ihn sich am liebsten verleihen. Das sagt sie im Interview mit dem «Rolling Stone».

Die 22-jährige Sängerin, die nach ihrem Grammy-Oscar-Hit «What Was I Made For?» aus «Barbie» bald schon ihr drittes Album raushaut. Und auch dafür hat sie wieder gelitten. Allein schon fürs Cover von «Hit Me Hard and Soft» taucht sie unter wie die Kandidat:innen von «Germanys Next Topmodel» wenn's wieder heisst «Unterwasser-Shooting!». Atem anhalten. Augen aufhalten. Leiden – und dabei schön aussehen.

«Wenn es eine Sache gibt, die mich auszeichnet, dann ist es, dass ich für das Foto durch die Hölle und wieder zurück gehen würde. So war ich schon immer, und so werde ich auch weiterhin sein. Viele meiner Arbeiten sind in vielerlei Hinsicht schmerzhaft, und ich liebe es. Oh, mein Gott, ich lebe dafür.» Billie Eilish im «Rolling Stone»

Hier zum Beispiel hängt Billie fürs Musikmagazin in irgendwelchen Seilen. bild: instagram/billieeilish

Aber nicht immer leidet sie. Das Gegenteil davon macht sie nämlich ebenso gern. Wo wir schon beim eigentlich Thema wären. Sex. Billies Lieblingsthema. Sie spreche darüber, wann immer sie könne, sagt sie. Und weiter:

«Als Frau habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Thema auf so seltsame Weise betrachtet wird. Es ist den Leuten so unangenehm, darüber zu reden, und sie finden es seltsam, wenn Frauen sich in ihrer Sexualität sehr wohl fühlen und darüber sprechen können.» Billie Eilish im «Rolling Stone»

«Ein Hoch auf die Liebe und die Freundschaft - das Leben ist schön» – schreibt sie unter diesen Post. Bild: instagram/billieeilish

Und sie redet nicht nur darüber. Sie macht es auch gern. Mit anderen und mit sich selbst.

«Dieser Scheiss [Sex] kann dich manchmal wirklich retten, ich sag's nur.» Billie Eilish im «Rolling Stone»

«Die Leute sollten sich einen runterholen, Mann. Ich kann es nicht genug betonen, als jemand mit extremen Körperproblemen und Dysmorphie*, die ich mein ganzes Leben lang hatte.»

Masturbation – ihrer Ansicht nach ein weiteres, weibliches Tabuthema –, habe sie selbstbewusster gemacht. Sie sei ein enormer («enormous, enormous») Teil ihres Lebens und eine riesige («huge, huge») Hilfe für sie.

Billie in Strumpfhosen und Strumpfmaske. Bild: instagram/billieeilish

Eilish befriedigt sich gerne vor einem Spiegel. Zum Teil, weil es heiss sei, aber auch, weil sie dabei eine so unverfälschte, tiefe Verbindung zu sich selbst und ihrem Körper habe und eine Liebe zu ihrem Körper empfinde, wie sie sie noch nie spürte, sagt sie.

Dabei müsse man sich natürlich gefallen. Damit das geschehe, könne man auch ein bisschen nachhelfen, sagt Billie: Das Licht abdunkeln, eine schmeichelnde Position einnehmen.

Das Sich-selbst-Beobachten in jenem Moment der Selbstverschmelzung, des Wohlfühlens, habe ihr geholfen, sich selbst zu lieben und sich stark zu fühlen.

Und ja, gebt ihr dafür bitte den verlangten Doktortitel in Masturbation!

* Körperdysmorphe Störung oder auch Dysmorphophobie ist eine psychische Erkrankung, die durch die übermässige Beschäftigung mit eingebildeten oder unwesentlichen körperlichen Mängeln gekennzeichnet ist. Umgangssprachlich wird sie daher auch als «Hässlichkeitswahn» oder «Entstellungsangst» bezeichnet.

(rofl)