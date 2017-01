Bild: KEYSTONE

Ein «Westentaschen-Arcobello» für den SC Bern

Meister Bern hat seinen zusätzlichen ausländischen Stürmer gefunden. Der Kanadier Aaron Gagnon (30) kommt bis Ende Saison

Eine Verstärkung? Nein. Aber eine gute Ergänzung und wirkungsvoller als Ryan Lasch. Aaron Gagnon hat die letzten vier Jahre in Finnland für Lukko Rauma gespielt und dabei in 232 Partien 164 Punkte produziert. Ein kräftiger, flinker Stürmer, der an einem guten Abend ein wenig an eine scheibensichere, smarte, aber zweikampfscheue Version von Mark Arcobello erinnert.

bild: Lukkorauma.fi

Für die grosse NHL-Karriere reichte es dem Kanadier nicht (38 Spiele/5 Punkte). Hingegen eignet er sich vorzüglich fürs europäische Hockey und kann Flügel oder Center spielen. Seine Punkteproduktion hat zwar etwas nachgelassen, aber noch immer macht ihn seine Schlauheit zu einem brandgefährlichen Spezialisten für das Überzahl- und Unterzahlspiel.

Der SC Bern hat nun mit Marc Arcobello, Andrew Ebbett, Ryan Lasch und Aaron Gagnon vier ausländische Stürmer unter Vertrag. Dazu den kanadischen Verteidiger Maxim Noreau. Auf Ryan Lasch wartet wohl bald die Tribune.

