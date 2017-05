Hiobsbotschaft für alle Fans: Roger Federer verzichtet auf das diesjährige French Open

Roger Federer verzichtet auf die Teilnahme am diesjährigen French Open. Der Baselbieter kündigte am Montagabend an, dass er das Grand-Slam-Turnier in Paris, das er 2009 gewonnen hat, in diesem Jahr auslässt. Es sei für ihn ratsamer, sich auf die Rasen- und die Hartplatzsaison zu konzentrieren. (sda)

Update folgt.

Roger Federer und Andy Murray spielen Tennis auf der Limmat

Das könnte dich auch interessieren: Der wohl bekannteste Rücken von Instagram – er war schon fast überall Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? «Ich kann euch beim Sex hören» und 18 andere geniale WiFi-Namen, die du klauen solltest Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Das lustige Preis-Ratequiz aus dem völlig gaga gewordenen Stadtzürcher Immobilien-Markt Swisscom, Sunrise, Salt, M-Budget oder doch Lyca? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo