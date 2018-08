Zwei Bergsteiger am Weisshorn bei Randa zu Tode gestürzt



Am Weisshorn bei Randa VS sind am Sonntag zwei Bergsteiger ums Leben gekommen. Die beiden rutschten beim Abstieg über den Ostgrat auf einer schneebedeckten Felsplatte aus und stürzten rund 900 Meter in die Tiefe.

Die Opfer konnten nur noch tot auf einer Höhe von 3600 Meter über Meer von den Einsatzkräften geborgen werden, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Bergung habe sich aufgrund der Steinschlaggefahr als äussert aufwändig und anspruchsvoll erwiesen.

Die Identität der Opfer war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)

