«Ceux qui travaillent» zum bester Schweizer Spielfilm gekürt



«Ceux qui travaillent» des Westschweizer Regisseurs Antoine Russbach ist zum besten Schweizer Spielfilm 2019 gekürt worden. Die Geschichte um einen gescheiterten Workaholic, der seine einzige Beziehung zu retten versucht, gewann den Quartz in der Königskategorie.

Der fünffach nominierte «Wolkenbruch» wurde bei der 22. Verleihung der Schweizer Filmpreise mit Joel Basman lediglich für den besten Darsteller ausgezeichnet. Bereits zuvor hatte die Komödie von Regisseur Michael Steiner in den Kategorien Beste Darstellung in einer Nebenrolle und Bestes Drehbuch Rückschläge hinnehmen müssen.

Für ihre Nebenrolle in «Ceux qui travaillent» wurde Pauline Schneider ausgezeichnet, die sich via Videonachricht bedankte. Der Preis für das beste Drehbuch ging an Antoine Russbach für denselben Film. Bester Dokumentarfilm wurde «Chris the Swiss» von Anja Kofmel, bester Kurzfilm «All inclusive» von Corina Schwingruber Ilic und bester Animationsfilm «Selfies» von Claudius Gentinetta. (sda)