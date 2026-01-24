kehrt als Trainer in die Major League Soccer (MLS) zurück. Der 48-jährige Walliser unterschrieb beieinen Vertrag über zweieinhalb Jahre mit der Option auf eine weitere Saison.Wicky war bereits in der MLS tätig, als er von Ende 2019 bis Ende September 2021 für die Chicago Fire arbeitete. Davor betreute er die amerikanische U17-Nationalmannschaft. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz übernahm er im Juli 2022 die Young Boys und führte sie 2023 zum Double. Anfang März 2024 wurde er bei den Bernern entlassen, obwohl YB zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft den 1. Platz belegte.Nun wagt Wicky sein nächstes Abenteuer in den USA. «In meinen Gesprächen mit David [Lee, dem GM des Vereins] hatten wir sofort eine gute Verbindung und waren uns in Bezug auf Kultur und Spielstil einig», erklärte Wicky in der Medienmitteilung des Vereins. (hkl/sda)