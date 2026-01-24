ICE: Beamte feuern auf Mann in Minneapolis

Mehrere ICE-Beamte überwältigen einen Mann in Minneapolis.

Video: ICE-Polizisten feuern auf Mann in Minneapolis

Ein Video, das in den Sozialen Medien kursiert, zeigt, wie Beamte der Sondereinheit einen Mann überwältigen und auf ihn schiessen.

Mehr «International»

Am Schluss liegt er reglos da. Und unbewaffnet. Ein Video, das in den Sozialen Medien kursiert, zeigt: Mehrere Beamte der Sondereinheit ICE prügeln auf einen Mann ein.

Es fallen Schüsse. Eine Stimme aus dem Off ist zu hören: «Der Mann ist tot». Das Video wurde mutmasslich aus dem Inneren eines Geschäfts aufgenommen, durch eine Glasscheibe hindurch.

Es liegen noch keine offiziellen Bestätigungen zu den Vorgängen vor. Über den Zustand des Mannes ist nichts bekannt.

Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, äusserte sich auf Social Media:

Bild: screenshog x/@govtimwalz

Walz, der für die Demokratische Partei politisiert, bezeichnete den Vorfall als «krank». Minneapolis ist die Hauptstadt von Minnesota.

Walz forderte US-Präsident Donald Trump auf, die Bundesbeamten sofort aus der Stadt abzuziehen «Minnesota hat genug von ihnen». Und weiter: «Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt.»

Auch der offizielle Account der Stadt Minneapolis bestätigte aus Social Media die Schiesserei. Man versuche an mehr Informationen zu kommen.

Am 7. Januar erschossen ICE-Beamte Renée Good in ihrem Auto, ebenfalls in Minneapolis. Der Fall hatte grosses Entsetzen und Proteste ausgelöst.

Die Regierung bezeichnete das Vorgehen als Notwehr, Demokraten und Demonstranten sprachen von übermässiger Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung.

Die ICE-Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Seit Beginn der verstärkten Einsätze in Minnesota sind nach Angaben der US-Regierung rund 3.000 Menschen festgenommen worden. Mehrere Klagen lokaler Behörden gegen das Vorgehen der Bundesbehörden sind derzeit bei Gerichten anhängig.

Update folgt...

(her, mit Material der Agenturen sda/dpa)