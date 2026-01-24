freundlich
DE | FR
burger
International
USA

ICE: Beamte feuern auf Mann in Minneapolis

Mehrere ICE-Beamte überwältigen einen Mann in Minneapolis.
Mehrere ICE-Beamte überwältigen einen Mann in Minneapolis.

Video: ICE-Polizisten feuern auf Mann in Minneapolis

Ein Video, das in den Sozialen Medien kursiert, zeigt, wie Beamte der Sondereinheit einen Mann überwältigen und auf ihn schiessen.
24.01.2026, 18:1824.01.2026, 18:18

Am Schluss liegt er reglos da. Und unbewaffnet. Ein Video, das in den Sozialen Medien kursiert, zeigt: Mehrere Beamte der Sondereinheit ICE prügeln auf einen Mann ein.

Es fallen Schüsse. Eine Stimme aus dem Off ist zu hören: «Der Mann ist tot». Das Video wurde mutmasslich aus dem Inneren eines Geschäfts aufgenommen, durch eine Glasscheibe hindurch.

Es liegen noch keine offiziellen Bestätigungen zu den Vorgängen vor. Über den Zustand des Mannes ist nichts bekannt.

Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, äusserte sich auf Social Media:

Bild
Bild: screenshog x/@govtimwalz

Walz, der für die Demokratische Partei politisiert, bezeichnete den Vorfall als «krank». Minneapolis ist die Hauptstadt von Minnesota.

Walz forderte US-Präsident Donald Trump auf, die Bundesbeamten sofort aus der Stadt abzuziehen «Minnesota hat genug von ihnen». Und weiter: «Zieht die Tausenden gewalttätigen, ungeübten Beamten aus Minnesota ab. Jetzt.»

Auch der offizielle Account der Stadt Minneapolis bestätigte aus Social Media die Schiesserei. Man versuche an mehr Informationen zu kommen.

Am 7. Januar erschossen ICE-Beamte Renée Good in ihrem Auto, ebenfalls in Minneapolis. Der Fall hatte grosses Entsetzen und Proteste ausgelöst.

Die Regierung bezeichnete das Vorgehen als Notwehr, Demokraten und Demonstranten sprachen von übermässiger Gewalt und mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung.

Die ICE-Einsätze sind Teil der verschärften Abschiebepolitik in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Trump. Seit Beginn der verstärkten Einsätze in Minnesota sind nach Angaben der US-Regierung rund 3.000 Menschen festgenommen worden. Mehrere Klagen lokaler Behörden gegen das Vorgehen der Bundesbehörden sind derzeit bei Gerichten anhängig.

Update folgt...

(her, mit Material der Agenturen sda/dpa)

Mehr dazu:

Analyse
Erschossene US-Bürgerin: Die Folge einer kompletten Irrsinns-Politik
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    8 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    Amadeus
    24.01.2026 17:58registriert September 2015
    1000de ungeschulte Kneipenschläger die sich als Gest....Polizisten verkleiden und vom Vizepräsident Immunität versprochen bekamen. Was kann da wohl schief gehen?🙄
    411
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Conflux
    24.01.2026 17:58registriert September 2016
    Und daneben steht ein ICE-Agent, der klatscht und sich sichtlich darüber freut. Das ist einfach nur noch verstörend was da passiert.
    391
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Tatwort
    24.01.2026 18:07registriert Mai 2015
    Es war eine Exekution. Sieben, acht Schüsse. Und Maga schreibt: "Aber er hatte eine Waffe!"
    Und sogar wenn: es ist ein open carry State.
    Im Moment gibt es Demos in der ganzen Stadt, und ich befürchte nichts Gutes für diese Nacht.
    261
    Melden
    Zum Kommentar
    8
    Zwei Tote bei US-Angriff auf Boot im Pazifik
    Das US-Militär hat im östlichen Pazifik erneut ein mutmasslich mit Drogen beladenes Boot angegriffen. Zwei Menschen seien dabei am Freitag getötet worden, eine Person habe überlebt, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit.
    Zur Story