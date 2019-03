Aus Qualitätsgründen: Post druckt bestimmte Briefmarken im Ausland



Die Post hat den Druck bestimmter Briefmarken ins Ausland verlegt, «weil eine Herstellung in der Schweiz in der gewünschten Qualität nicht mehr möglich ist». Das schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Frage von Nationalrat Martin Candinas (CVP/GR).

Dieser wollte von der Regierung wissen, ob die Schweizerische Post generell Druckaufträge ins Ausland vergibt. Die Antwort ist klar: «Nach Angaben der Post beschafft sie pro Jahr Drucksachen im Umfang von insgesamt 30 Millionen Franken. Davon werden für rund 2 Millionen Franken Drucksachen im Ausland bestellt», schreibt der Bundesrat.

Es handelt sich dabei um den Druck bestimmter Briefmarken in Deutschland. Eine Meinung bilden will sich der Bundesrat darüber nicht. «Die Vergabe von Druckaufträgen liegt in der Kompetenz der Post.» Auf das operative Geschäft nehme er grundsätzlich keinen Einfluss; er respektiere die unternehmerische Autonomie der Post. (sda)