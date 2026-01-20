wechselnd bewölkt-4°
WWM-Quiz mit Jauch: 8000-Euro-Frage sollten Schweizer wissen

Kai-Olaf Stehrenberg WWM
Kai-Olaf Stehrenberg gewinnt 32'000 Euro – und du?Bild: RTL

Diese 8000-Euro-Frage bei WWM ist für Schweizer ein Klacks – oder?

20.01.2026, 11:3520.01.2026, 11:35

Am Montagabend nahm Kai-Olaf Stehrenberg auf dem Stuhl bei Günther Jauch Platz. Der Musiker darf sich schlussendlich über 32'000 Euro freuen.

Für Schweizerinnen und Schweizer ist das Quiz heute aber alles andere als ein Selbstläufer, immer wieder kommen «deutsche» Fragen, bei denen es für uns wohl etwas schwieriger ist, auf die richtige Anwort zu kommen.

Ein paar Beispiele:

  • 300-Euro-Frage: Wer sich nicht vorstellen kann, mal woanders Urlaub zu machen als in Bitburg, Gerolstein oder Prüm, der ist sozusagen ...?
  • 1000 Euro: Zum Standartsortiment in deutschen Supermärkten gehört die Teemischung «Fenchel-Anis-...»?
  • 4000 Euro: Wo liegt Deutschlands einwohnerreichste Stadt, die nicht Landeshauptstadt oder Stadtstaat ist?

Für Deutsche Bürgerinnen und Bürger sind diese Fragen natürlich viel einfacher zu beanworten, als für uns. Doch bei der 8000-Euro-Frage kommt dann eine vergleichsweise «leichte» Frage. Nämlich:

Wer wurde im August 2025 vom «Forbes»-Magazin erstmals als Milliardär gelistet?
An dieser Umfrage haben insgesamt 831 Personen teilgenommen

Natürlich verrät der Aufhänger des Artikels sogleich, was hier die richtige Antwort ist, schliesslich ist nur einer der Personen Schweizer.

Dennoch: Hat man das Quiz gemacht, ist man fast froh nebst all den «deutschen» Fragen eine einfache «Schweizer» Frage auf dem Silbertablett serviert zu kommen.

Und wie weit hättest du es geschafft? Beweise dein Können im Quiz!

15 Fragen
Cover Image

Wie hättest du dich geschlagen?

Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(ome)

Mehr WWM-Quiz:

«Fehlende intellektuelle Kapazität?» – WWM-Frage zu Roggenbrot lässt Publikum verstummen
Themen
Kachelmann bei Jauch
1 / 5
Kachelmann bei Jauch
Jörg Kachelmann und seine Frau im Sonntagabend-Talk bei Günther Jauch.
quelle: laura boushnak
1
