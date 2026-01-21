Nebel-6°
DE | FR
burger
Spass
Picdump

Picdump 171 – Wenn nichts mehr hilft: Memes!

Picdump

Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!

21.01.2026, 04:5821.01.2026, 04:58
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Zum Glick häiwers öi hitu wider bis ind Mitti Wucha gschafft, will de wissu wer alli, was mu schi hitu git:
Memes!
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
14.01.2026 06:57
Manno
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
Alnothur
Leser-Kommentar von Alnothur
14.01.2026 08:43
Rebus
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Picdump 170 – die Sprache der Memes\nRebus
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
14.01.2026 05:51
💡
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
14.01.2026 07:31
Kennt ihr das?
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
14.01.2026 09:05
So wird's sein...
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
14.01.2026 07:38
😐
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
14.01.2026 08:42
Neeein, hatte ich nicht. Bitte keine guten Ratschläge mehr!
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
sapnu puas
Leser-Kommentar von sapnu puas
14.01.2026 05:52
Absolut logisch
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
SirJoe
Leser-Kommentar von SirJoe
14.01.2026 07:29
Mein Krafttier
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
14.01.2026 07:02
🐖 ghapt
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
14.01.2026 06:03
⛽️
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
14.01.2026 07:58
Clever 🤣
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Picdump 170 вЂ“ die Sprache der Memes\nClever рџ¤Ј
TheHorner
Leser-Kommentar von TheHorner
14.01.2026 07:11
Nicht verwechseln...
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Picdump 170 – die Sprache der Memes\nNicht verwechseln...
Hierundjetzt
Leser-Kommentar von Hierundjetzt
14.01.2026 09:14
und es isch so wahr 😤
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Picdump 170 тАУ die Sprache der Memes\nund es isch so wahr ЁЯШд
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
14.01.2026 07:19
👂 🪱 Alarm
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
14.01.2026 06:37
Und? Wie läuft's so mit EUREN Neujahrsvorsätzen?
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
SirJoe
Leser-Kommentar von SirJoe
14.01.2026 08:25
Amen
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
14.01.2026 07:10
Oje
Zu: Picdump 170 – die Sprache der Memes
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild
Bild: internet

Wir können es doch alle nachvollziehen.

Bild
Bild: imgur

Ich, während des Arbeitsmeetings.

Und wo ist die Zahnseide?

Bild
Bild: imgur

Wenn dein Zahnarzt dich auf Snapchat added.

Ich bin tatsächlich auch zuerst etwas erschrocken.

Bild
Bild: imgur

Mein Freund hat mit einem Metalldetektor eine 400 Jahre alte Münze gefunden!
Schön zu sehen, dass er sein Geld zurückbekommen hat.

Sie sollten die Bilder tauschen.

Bild
Bild: imgur

Einer von beiden lügt.

Hauptsache alle sind glücklich.

Bild
Bild: instagram

*Ball berührt den Boden*
Volleyballspieler aus irgendeinem Grund

Das schreibt sich von selbst.

Bild
Bild: imgur

Auf Ersuchen Dänemarks entsendet Grossbritannien einen einzigen Militäroffizier nach Grönland, um an einer multinationalen Übung teilzunehmen.
Ich erkenne eine Jason-Statham-Handlung, wenn ich sie sehe.

Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe.

Bild

Wenn Schlangen Beine hätten.

Wer erinnert sich?

Bild
Bild: imgur

Gwen Stefani? Den Namen habe ich seit Jahren nicht mehr gehört ...

Hauptsache sie ist ruhig.

Bild
Bild: imgur

Meine Katze, bevor und nachdem ich das Futter in ihrem Napf umrühre, damit er wieder wie voll aussieht.

Der kommt ganz flach.

Bild
Bild: imgur

3D-Drucken.

Genau so ist es!

Bild
Bild: facebook

Menschen, die schwarzen Kaffee trinken, versuchen, dich davon zu überzeugen, dass er gut schmeckt.

Es ist schrecklich!

Bild
bild: imgur

Du wirst von einem Vampir gebissen: Panik.
Du bist jetzt unsterblich. Ruhe.
Du kannst kein Knoblauchbrot mehr essen. Panik.

Also, wenn man’s tragen kann, warum nicht?

Bild
Bild: imgur

Kannst du nicht einfach einen BH kaufen?
Nein. Das hier ist viel dramatischer.

Darüber kann man eigentlich nicht lachen ... 😅

Bild
Bild: IMGUR

Du wachst morgen auf und es ist das Jahr 2002. Was machst du?
Mit meinem Taschengeld ein Haus kaufen.

10/10!

Bild
Bild: imgur

Wie kommst du damit klar, allein zu sein?
Ich allein:

Kein klassisches Meme, aber soll trotzdem in den PiDi.

Bild
Bild: imgur

Nichts traf mich so hart wie die Tatsache, dass Tiggers Freunde sich als Tiggers verkleidet hatten, weil er seine Tigger-Familie nie gefunden hatte.

Ach so, ja, das könnte ich auch.

Bild
Bild: imgur

Der einzig wahre Schrei.

Bild
Bild: imgur

Euer Vater wird das so witzig finden.

Bild
Bild: imgur

Wenn deine Kinder sagen: «Du kaufst mir nie etwas.»

Das hat niemand kommen sehen.

Bild
Bild: imgur

Ihre Überlebenschance würde sich massiv erhöhen.

Bild
Bild: imgur

Was wäre, wenn Spinnen so lachen würden wie Seth Rogen, wenn man sie entdeckt?

Damit du nich suchen musst:

Video: YouTube/Below RS

Es ist schon besser geworden. 😉😘

Bild
Bild: imgur

Papa tippt ...
Papa tippt ...
Papa tippt …
Papa:

Sie hätten uns besser über Bitcoin informiert.

Bild
Bild: imgur

Anstatt uns Finanzwissen beizubringen, haben sie uns beigebracht, wie man diesen Bullsh*t spielt.

Es sind diese magischen Momente.

Bild
bild: imgur

Festivals sind so verdammt geil.

Du kannst nicht sagen, dass es falsch ist.

Bild
Bild: imgur

Die Wahrscheinlichkeit, von einem Vogel vergewaltigt zu werden, ist verschwindend gering. Aber niemals gleich null.

Es ist immer eine Falle!

Bild
Bild: imgur

POV: Du hast deine Frau ernst genommen, als sie dir gesagt hat, dass du ihr dieses Jahr keine Geschenke kaufen sollst.

So simpel wie witzig.

Bild
Bild: instagram

Und zum Schluss noch Blackdump.

Bild
Bild: instagram

Durchschnittstemperatur in Japan.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 75
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
295
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
205
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
145
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
289
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung