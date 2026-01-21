Picdump 171 – wenn nichts mehr hilft: Memes!
Memes!
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Picdump
Endlich wieder Mittwoch!
Wir können es doch alle nachvollziehen.
Ich, während des Arbeitsmeetings.
Und wo ist die Zahnseide?
Wenn dein Zahnarzt dich auf Snapchat added.
Ich bin tatsächlich auch zuerst etwas erschrocken.
Mein Freund hat mit einem Metalldetektor eine 400 Jahre alte Münze gefunden!
Schön zu sehen, dass er sein Geld zurückbekommen hat.
Sie sollten die Bilder tauschen.
Einer von beiden lügt.
Hauptsache alle sind glücklich.
*Ball berührt den Boden*
Volleyballspieler aus irgendeinem Grund
Das schreibt sich von selbst.
Auf Ersuchen Dänemarks entsendet Grossbritannien einen einzigen Militäroffizier nach Grönland, um an einer multinationalen Übung teilzunehmen.
Ich erkenne eine Jason-Statham-Handlung, wenn ich sie sehe.
Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe.
Wenn Schlangen Beine hätten.
Wer erinnert sich?
Gwen Stefani? Den Namen habe ich seit Jahren nicht mehr gehört ...
Hauptsache sie ist ruhig.
Meine Katze, bevor und nachdem ich das Futter in ihrem Napf umrühre, damit er wieder wie voll aussieht.
Der kommt ganz flach.
3D-Drucken.
Genau so ist es!
Menschen, die schwarzen Kaffee trinken, versuchen, dich davon zu überzeugen, dass er gut schmeckt.
Es ist schrecklich!
Du wirst von einem Vampir gebissen: Panik.
Du bist jetzt unsterblich. Ruhe.
Du kannst kein Knoblauchbrot mehr essen. Panik.
Also, wenn man’s tragen kann, warum nicht?
Kannst du nicht einfach einen BH kaufen?
Nein. Das hier ist viel dramatischer.
Darüber kann man eigentlich nicht lachen ... 😅
Du wachst morgen auf und es ist das Jahr 2002. Was machst du?
Mit meinem Taschengeld ein Haus kaufen.
10/10!
Wie kommst du damit klar, allein zu sein?
Ich allein:
Kein klassisches Meme, aber soll trotzdem in den PiDi.
Nichts traf mich so hart wie die Tatsache, dass Tiggers Freunde sich als Tiggers verkleidet hatten, weil er seine Tigger-Familie nie gefunden hatte.
Ach so, ja, das könnte ich auch.
Der einzig wahre Schrei.
Euer Vater wird das so witzig finden.
Wenn deine Kinder sagen: «Du kaufst mir nie etwas.»
Das hat niemand kommen sehen.
Ihre Überlebenschance würde sich massiv erhöhen.
Was wäre, wenn Spinnen so lachen würden wie Seth Rogen, wenn man sie entdeckt?
Damit du nich suchen musst:
Es ist schon besser geworden. 😉😘
Papa tippt ...
Papa tippt ...
Papa tippt …
Papa:
Sie hätten uns besser über Bitcoin informiert.
Anstatt uns Finanzwissen beizubringen, haben sie uns beigebracht, wie man diesen Bullsh*t spielt.
Es sind diese magischen Momente.
Festivals sind so verdammt geil.
Du kannst nicht sagen, dass es falsch ist.
Die Wahrscheinlichkeit, von einem Vogel vergewaltigt zu werden, ist verschwindend gering. Aber niemals gleich null.
Es ist immer eine Falle!
POV: Du hast deine Frau ernst genommen, als sie dir gesagt hat, dass du ihr dieses Jahr keine Geschenke kaufen sollst.
So simpel wie witzig.
Und zum Schluss noch Blackdump.
Durchschnittstemperatur in Japan.
Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
Sergio