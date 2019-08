Salvini fordert schnellstmöglich Neuwahlen in Italien



Der italienische Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, dringt auf eine Neuwahl in Italien und erhöht den Druck auf Regierungschef Giuseppe Conte.

Diesem habe er am Donnerstag gesagt: «Gehen wir sofort ins Parlament, um anzuerkennen, dass es keine Mehrheit mehr gibt», hiess es in einer Erklärung Salvinis. «Geben wir das Wort schnell an die Wähler zurück», erklärte er. Zuvor hatte Salvini Treffen mit hochrangigen Regierungspolitikern abgehalten.

Bei einem Auftritt vor seinen Anhängern am Mittwochabend hatte Salvini die Sorge vor einer neuen Regierungskrise befeuert. «Wenigstens zehn, elf Monate haben wir gearbeitet und Italien Gesetze beschert, auf die Italien seit so vielen Jahren gewartet hat», sagte er im Seebad Sabaudia südöstlich von Rom. «Aber in den letzten zwei, drei Monaten hat sich etwas verändert, und es ist etwas kaputtgegangen.»

Die Regierung aus Sternen und Lega ist seit Juni 2018 im Amt. Salvini gilt seit Beginn als der starke Mann der Allianz. (sda/dpa/afp)