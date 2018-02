Digital

Neue UPC-Abos «Happy Home»: Doppelt so schnelles Internet, aber teurer



UPC macht dein Internet doppelt so schnell, aber es gibt da ein Problem

Für UPC-Kunden gibt es gute und schlechte News: Bei vielen Kunden rauschen die Daten neu doppelt so schnell durch die Leitung – für Neukunden werden dafür die Abos (schon wieder) teurer.

Langjährige UPC-Kunden (ehemals Cablecom) kennen das Prozedere seit Jahren: Die Internetgeschwindigkeit wird erhöht – ob man dies braucht oder nicht – dafür steigen auch die Abokosten. Das sind in der Regel gute News für Poweruser, die eine besonders schnelle Internetverbindung brauchen. Alle anderen bezahlen mehr, ohne davon signifikant zu profitieren.

Das ändert sich nun

Die neuen Abos «Happy Home» ersetzen die bisherigen Produkte «Connect & Play», die Neukunden nicht mehr kaufen können.

Bei rund 300'000 bestehenden Kunden wird die Internetgeschwindigkeit unabhängig von den neuen Abos verdoppelt.

Neukunden zahlen mit den neuen Happy-Home-Abos ab sofort 10 Franken mehr pro Monat. Für bestehende Kunden bleiben die Abopreise vorerst gleich (allerdings zahlen viele Mieter ab dem 1. April schon wieder mehr für den UPC-Kabelanschluss).

UPC stellt die «Connect-App» zur Verfügung, mit der Kunden das UPC-WLAN überprüfen und optimieren können.

Neu stellt UPC so genannte WLAN-Powerline-Adapter zur Verfügung, welche den WLAN-Empfang optimieren und das WLAN in alle Ecken des Hauses bringen sollen. Der Powerline-Adapter ist in den beiden teureren Happy-Home-Abos sowie den entsprechenden Connect-Abos enthalten.

UPC lanciert heute ein neues Kombi-Abo mit Internet, TV und Festnetz für zu Hause. Die Abos heissen «Happy Home 50», «Happy Home 200» und «Happy Home 500». Sie sind nach wie vor in drei verschiedenen Varianten erhältlich. Der eigentliche Unterschied ist der monatlich um zehn Franken gestiegene Abopreis für Neukunden sowie Zusatzdienste wie die Connect-Box (Modem mit Router), Connect-App und Powerline-Adapter. «Die Geschwindigkeitsverdoppelung findet unabhängig von den neuen Abos statt», sagt UPC. Und: Bestehende Kunden können an ihrem bisherigen Abo festhalten.

Das kleinste Abo «Happy Home 50» bietet 50 Mbit pro Sekunde im Downstream, 5 Mbit/s im Upstream und kostet 99 Franken pro Monat.

«Happy Home 200» bietet 200 Mbit/s im Downstream und 20 Mbit/s im Upstream für 119 Franken.

«Happy Home 500» offeriert 500 Mbit/s und 50 Mbit/s für 139 Franken (keine Geschwindigkeitserhöhung gegenüber dem bisherigen Abo).

Die neuen Abos ersetzen die bisherigen Produkte «Connect & Play», die Neukunden nicht mehr kaufen können. Bei den 200er- und 500er-Abos spendiert UPC einen WLAN-Powerline-Adapter, der das WLAN in die hinterste Ecke des Hauses bringen soll. In Räumen mit schlechtem WLAN-Empfang können die Powerline-Adapter in Stromsteckdosen gesteckt werden, wodurch das Signal über diese Adapter gesendet wird. Wer bisher nicht in allen Räumen der Wohnung WLAN-Empfang hatte, könne dies nun verbessern, verspricht UPC.

Bei allen «Happy Home»-Abos erhalten Kunden wie bisher eine «Horizon»-Set-Top-Box, die sieben Tage Replay-TV und eine Aufnahmefunktion mit rund 100 Stunden Kapazität ermöglicht. Enthalten ist zudem ein Festnetz-Anschluss mit einer Flatrate ins Schweizer Fest- und Mobilfunknetz.

Die neuen Abos in der Übersicht

Die Preise der bisherigen «Connect»-Abos bleiben gleich

Bei den bisherigen Connect-Abos mit Internet, TV ohne Replay- und Aufnahme-Funktion sowie Festnetz gibt es keine Änderungen. Connect-Abos stehen für bestehende Kunden weiterhin zur Verfügung.

So bewerten die Preisvergleichsdienste die neuen Abos

Mit den neuen Abos sei UPC praktisch gleich teuer wie Swisscom und Sunrise, schreibt der Vergleichsdienst Moneyland. «Höhere Preise überraschen in einem Markt, in dem die Kunden erwarten, dass die Preise sinken», sagt Telekomexperte Ralf Beyeler. Positiv sei, dass Kunden, die ein «Happy Home»-Paket bestellen, dieses während 30 Tagen unverbindlich testen können. Beyeler kritisiert hingegen die bescheidene Upstream-Geschwindigkeit für das Hochladen von Daten. Die Konkurrenz bietet bei der Uploadgeschwindigkeit deutlich mehr.

Auch die TV-Box von UPC kommt beim Telekomexperten schlecht weg:

«UPC offeriert mit der Horizon-Box eines der schlechtesten TV-Angebote auf dem Schweizer Markt.»

Seine Begründung: Die Konkurrenten setzen längst auf TV-Abos aus der Cloud, bemängelt Beyeler: «Das führt zum Beispiel zu einer schlechteren Aufnahmezeit des Videorecorders: Bei UPC sind nur rund 100 Stunden in HD-Auflösung beinhaltet, bei Swisscom je nach Abo bis 2400 Stunden.»

Erst kürzlich sorgte UPC für Schlagzeilen, da der Grundanschluss auch in diesem Jahr für Liegenschaftsbesitzer (und somit auch für viele Mieter) erneut um drei Franken pro Monat angehoben wird. Dies sei «reine Geldmacherei», kritisierte Oliver Zadori vom Preisvergleichsdienst Dschungelkompass, «zumal diese Gebühr beim Bezug eines neuen Abos seit Ende 2016 gar nicht mehr nötig wäre und vermutlich grösstenteils von Kunden bezahlt wird, die gar nicht wissen, dass sie ihn nicht mehr benötigen.»



