Schweiz

Kommentar

Offener Brief an Valentin Landmann, der für die SVP in die Politik will



Lieber Valentin, tu es nicht...

Valentin Landmann will für die gebeutelte Stadtzürcher SVP in die Politik. Warum er mehr Einfluss hat, wenn er bei seinem Geschäftsmodell bleibt.

Lieber Valentin

Ich bin einer deiner grössten Bewunderer. Und das werde ich auch bleiben.

Wie du dich seit Jahren in den Medien als Anwalt von Leuten ausgibst, die erst seit einer Stunde in U-Haft sitzen und noch gar nichts davon wissen, dass du ihr Anwalt bist! Wie du die armen Tröpfe dank deiner guten Beziehungen zu «Blick», «Tages-Anzeiger» und «TeleZüri» über die Medien in der öffentlichen Meinung wieder rausgehauen hast, noch bevor die im Knast das erste Nachtessen kriegen! Und wie dich die Leis, Mosers, Mörgelis und anderen gefallenen Helden danach auch noch engagieren und du pro Bono für sie arbeitest! Juristisch, aber vor allem im Reputationsmanagement! Und wie du dank deiner Medienpräsenz deine Kanzlei von Akkord-Anwälten ganz ohne die für Anwälte ohnehin verbotene Werbung mit Dutzendfällen füllst und an jedem einzelnen davon mitverdienst! Und das alles unter dem romantischen Label eines «Milieu-Anwalts»!

Chapeau, das ist grosses Kino.

Aber vor allem ist es ein sehr cleveres Geschäftsmodell, von dem alle etwas haben. Du verdienst viel Geld, die Öffentlichkeit kriegt tolle Geschichten zu sehen und zu hören, und deine Kunden kriegen dort einen guten Anwalt, wo es wirklich einen braucht: In den Gerichtshöfen der Moral, wo es bekanntlich keine Prozessordnung gibt. Leute, eben noch als Parias verstossen, steigen dank deines Einflusses und deiner Gewandtheit in den Medien wie Phönixe aus der Asche. Oder werden wenigstens nicht völlig fertiggemacht.

Das ist dein Vermächtnis, aber es reicht dir offenbar nicht mehr. Es muss noch mal was kommen. Für die gebeutelte Stadtzürcher SVP im Kreis 7+8 willst du in den Kantonsrat? Ich dachte, ich höre nicht recht. Und zwar nicht einmal wegen der Partei, die ist ja vom Entertainmentfaktor her ein perfekter Match.

Aber gescheit ist es trotzdem nicht.

Du kannst das gut an deinem künftigen Parteikollegen Roger Köppel beobachten, der auch aufs Alter hin noch mal etwas Anderes machen will. Als Journalist war der richtig gut. Weil er das sein Leben lang gemacht hat. Weil er das konnte. Zu seinen besten Zeiten hat der mit der «Weltwoche» die Agenda kantonaler und nationaler Sozialpolitik diktiert, Regierungsrätinnen, Bundesratskandidaten und Nationalbankpräsidenten gestürzt. Nun macht er für die SVP den «Arena»-Tanzbär und die «Weltwoche» ist darob journalistisch auch noch weitgehend wertlos geworden.

Mach es lieber wie der andere Roger. Der bleibt als Radiomacher, Talkshow-Host und Buchautor seiner lebenslangen Rolle treu. Man mag das für wenig innovativ und unbeweglich halten. Aber dank seiner von dieser Kontinuität herrührenden Glaubwürdigkeit nimmt Schawinski im Herbst seiner Karriere auf den öffentlichen und damit auch auf den politischen Diskurs der Schweiz den viel grösseren Einfluss, als er es in der Politik je gekonnt hätte.

Das Gleiche könnte für dich gelten. Aber nur, wenn du bei deinem Geschäftsmodell bleibst und weiterhin als «Milieu-Anwalt» hinter den Kulissen die Fäden ziehst.

Lieber Gruss

Maurice

Zur Person Bild: KEYSTONE

«Erich Hess, wovor hast du mehr Angst als vor Ausländern?» Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Landmanns Lieblings-Klienten

Das könnte dich auch interessieren: Bund beerdigt die biometrische Identitätskarte 18-jähriger Autist bittet das Internet um Sex-Tipps – und erhält die liebsten Antworten Der preisgekrönte Schweizer Eisenbahn-Fotograf David Gubler erklärt seine 20 besten Fotos China hat jetzt die längste Meeresbrücke der Welt Auch die Uni St. Gallen lässt Daniele Ganser fallen – ist es eine Verschwörung? What the ...? 14 Bilder, bei denen du dich fragst, was da passiert ist Diese 23 fies-lustigen Fails aus dem Internetz werden deinen Tag retten – vermutlich Ein Schweizer beim brutalsten Ultramarathon der Welt: «Das ist mit nichts vergleichbar» Seine Ausrede in der Porno-Affäre bringt Trump in Teufels Küche Der Krieg ums stille Örtchen: Gibt es in der Schweiz bald nur noch Unisex-Toiletten? Trumps liebste Fernsehfamilie – das kontroverse Comeback von «Roseanne» Die Armee sammelt ausgedientes Material – und hat keine Ahnung, was da alles rumliegt Warum der Graben zwischen Ost- und Westeuropa immer breiter wird Apu von den Simpsons steht in der Kritik – jetzt reagieren die Macher (und wie) Im Handelspoker gegen Trump hat Xi einen Royal Flush 64 Prozent der Zuschauer gaben diesem «Loser» die falsche Antwort – er hörte nicht auf sie Hässiger Auto-Fan trifft auf Vollgas-Forscher – das war die Verkehrs-«Arena» Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo