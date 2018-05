Schweiz

Notfall an Bord: Swiss-Airbus bricht Flug ab und landet mit «Übergewicht»



Notfall an Bord: Swiss-Airbus bricht Flug ab und landet mit «Übergewicht»

Kurz nach dem Start eines Swiss-A330 in Zürich ereignete sich auf dem Flug LX 154 nach Mumbai ein medizinischer Notfall.

Auf der Höhe von Innsbruck musste der Airbus (HB-JHF) umdrehen. Rund eine Stunde nach dem Start landete die Maschine am Dienstagvormittag sicher in Zürich.

SWR154 ZRH-BOM just returning to ZRH w/fire brigade attending. Reason unknown. Departed 09:50, opb A333 HB-JHF. pic.twitter.com/PG0DcNCLRW — ZRHspot (@zrhspot) May 8, 2018

Wegen des Notfalls konnte der Airbus aber offenbar nicht wie normalerweise üblich zuerst Treibstoff verbrennen und setzte mit «Übergewicht» auf, wie Flughafen-Sprecherin Sonja Zöchling auf Anfrage von watson erklärt. «Wie in solchen Fällen vorgesehen, stand die Flughafenfeuerwehr bereit».

Techniker haben das Flugzeug inzwischen kontrolliert. «Das Flugzeug wurde bereits wieder freigegeben und wird mit einer Verspätung von rund zwei Stunden wieder nach Mumbai abheben», schreibt die Swiss in einer Stellungnahme.

Zum Vergleich: Am 30. März etwa musste ein A330-300 den Flug Zürich-New York wegen Triebwerksproblemen abbrechen. Vor der Landung in Kloten musste die Maschine über fünf Stunden in der Luft Treibstoff verbrennen.

Am 16. April musste ebenfalls ein A330 den Start in Mumbai bei Tempo 220 eine Vollbremsung hinlegen.

