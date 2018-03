Sport

WM-Testspiele: Cavani mit Fallrückziehertor – Brasilien schlägt Russland klar



Cavani mit herrlichem Fallrückziehertor – Brasilien schlägt Russland deutlich

Russland-Brasilien 0:3

Der erste Schweizer Vorrunden-Gegner Brasilien gestaltete seinen Start ins WM-Jahr erfolgreich. Im 18. Spiel unter Nationaltrainer Tite resultierte mit dem 3:0 in Moskau gegen WM-Gastgeber Russland der 14. Sieg.

86 Tage vor dem Aufeinandertreffen mit der SFV-Auswahl in Rostow lieferte Brasilien im Luschniki, dem WM-Finalstadion, einen Steigerungslauf ab. Tat sich die «Seleção» in der torlosen ersten Halbzeit noch schwer mit den mit fünf Verteidigern spielenden Russen, traf er nach der Pause innert 13 Minuten drei Mal.

Bezeichnenderweise war es mit Inter Mailands João Miranda ein Verteidiger, der den Bann in der 53. Minute brach. Davor hatte sich Brasilien trotz klar mehr Ballbesitz nur wenige Chancen heraus erspielt. Miranda erzielte im Anschluss an einen Corner aus kürzester Distanz das 1:0. Später trafen Barcelonas Offensivakteure Philippe Coutinho (per Foulpenalty) und der davor in mehreren Aktionen glücklos gebliebene Paulinho. (zap/sda)

Uruguay-Tschechien 2:0

Bei Uruguays Sieg gegen Tschechien traf erst Luis Suarez per Elfmeter, für den Endstand sorgte Edinson Cavani mit einem herrlichen Fallrückzieher.

